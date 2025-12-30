Директорът на 138-о училище: Атакуват ме заради проект и снимка с Терзиев

Софийският градски съд постанови гаранция от 10 000 лв. за бившия директор на столичното 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов. По този начин магистратите увеличаха двойно гаранцията му, но го оставиха на свобода. От съда посочиха, че към момента не са събрани достатъчно доказателства за съпричастност на обвиняемия за създаване на порнографски материал. Не е налична и опасността той да се укрие.

Магистратите отбелязаха още, че събраните до момента доказателства сочат, че на твърд диск са съхранени 3840 видео файла. Според експертизата видео файловете са от 16 броя карти от камери, разположени пред и вътре в тоалетните в училището от първия до третия етаж. Експертът е посочил, че камерите са разположени в тоалетните, като на записите се вижда част от помещенията, но не и самите тоалетни. От съда отбелязаха също така, че на един от записите се виждат изображения как деца си мият ръцете и си говорят.

„Моля, да потвърдите определението на Софийския районен съд за мярка - гаранция от 5000 лв.“, каза самият Евтимов при право на последна дума, цитиран от БТА.

От прокуратурата поискаха промяна на мярката на Ефтимов с по-тежка, с мотива, че той е закупил и съхранявал видео камери, както и че е бил наясно, че в тоалетните на училището са монтирани скрити камери. От държавното обвинение отбелязаха още, че учениците не са били предупредени, че в тоалетните има видеонаблюдение. „Тези скрити камери са поставени с друга цел, която е неморална“, каза прокурорът по делото.

Преди гледането на мярката, бившият директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов обяви, че го атакуват заради спечелен проект на Столична община и снимка с Терзиев, и отново отрече да е знаел за камерите в тоалетните на учебното заведение. Той говори пред журналисти преди заседанието на Софийския градски съд, който трябва да реши окончателно дали да го остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция.

Евтимов е обвинен за монтиране на камерите, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение. Те го пуснаха срещу гаранция, но прокуратурата протестира това решение и поиска връщане на директора отново в ареста.

"Не съм монтирал аз камерите. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално. Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището има табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Имах достъп до камерите само в коридорите и класните стаи", каза Евтимов пред NOVA.

Според него камерите вероятно са поставени преди назначаването му, около 2017 г. "Разпитани са хора, които са потвърдили, че са инсталирани преди мен. Предполагам, че някои от учениците и родителите са се оплакали, но аз с никой не съм имал проблем, училището вървеше много добре. Проектът със Столична община явно доведе до атака срещу мен, заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа. Училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други програма", смята Евтимов.

Той отрече да е уволнявал учители. "Заместник-директорите също наблюдаваха камерите. По време на служебното правителство се явих на конкурс, по времето на Ваня Кастрева. Очаквам да се прибера у дома, няма причина да бъда задържан", допълни Александър Евтимов.

В дома на Евтимов разследващите твърдяха, че намерени 11 флашки със записи. Неговата версия е, че те са съдържали единствено негови документи и не е имало записи от камери.