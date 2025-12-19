Съдът освободи срещу 5000 лв. бившия директор на 138-о училище

Софийският районен съд пусна бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов под гаранция от 5000 лв. Мярката се гледа при закрити врата с аргумента, че по делото има чувствителна информация, свързана с малолетни и непълнолетни лица.

Прокуратурата, която поиска постоянния му арест, обяви, че ще протестира определението на съда. Втората инстанция ще разгледа казуса на 30 декември.

"Съдът прие, че е налице обосновано предположение за престъплението за държане на устройства за негласно събиране на информация, но не и за другото обвинение, което е за съставяне и изготвяне на порнографски материали", каза адвокат Константин Костадинов след заседанието, цитиран от БТА. По думите му няма опасност клиентът му да се укрие.

Ефтимов беше задържан във вторник вечерта след сигнал, че в санитарните помещения на училището има сложени камери. В сряда от прокуратурата дадоха специална пресконференция по темата. Разбра се, че прокуратурата, СДВР и ГДБОП са действали по сигнал, който е получен преди това в Първо РУ на СДВР. По думите на шефа на СДВР Любомир Николов там се е "явила леля на ученичка в 138-о училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в тоалетните на училището има камери, които снимат учениците".

"Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията, които се визират в сигнала, има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните. Установено е, че има скрити камери за видео наблюдение", разказа комисар Николов.

От думите му стана ясно, че са открити общо 11 камери в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. "Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите", обясни Николов.

На този етап Александър Евтимов отрича да е знаел, че те са били монтирани. "На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъда назначен са сложени. Вчера разбрах", каза в сряда на журналистите задържаният вече бивш директор. Още на следващият ден след ареста МОН обяви, че той е освободен от длъжност със заповед на шефката на регионалното управление по образование в София.

Срещу директора са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство в качеството му на длъжностно лице. Второто - че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.