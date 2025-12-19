Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът освободи срещу 5000 лв. бившия директор на 138-о училище

19 Дек. 2025Обновена
Александър Евтимов. Архивна снимка.
БГНЕС
Александър Евтимов. Архивна снимка.

Софийският районен съд пусна бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов под гаранция от 5000 лв. Мярката се гледа при закрити врата с аргумента, че по делото има чувствителна информация, свързана с малолетни и непълнолетни лица.

Прокуратурата, която поиска постоянния му арест, обяви, че ще протестира определението на съда. Втората инстанция ще разгледа казуса на 30 декември.

"Съдът прие, че е налице обосновано предположение за престъплението за държане на устройства за негласно събиране на информация, но не и за другото обвинение, което е за съставяне и изготвяне на порнографски материали", каза адвокат Константин Костадинов след заседанието, цитиран от БТА. По думите му няма опасност клиентът му да се укрие.

Ефтимов беше задържан във вторник вечерта след сигнал, че в санитарните помещения на училището има сложени камери. В сряда от прокуратурата дадоха специална пресконференция по темата. Разбра се, че прокуратурата, СДВР и ГДБОП са действали по сигнал, който е получен преди това в Първо РУ на СДВР. По думите на шефа на СДВР Любомир Николов там се е "явила леля на ученичка в 138-о училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в тоалетните на училището има камери, които снимат учениците".

"Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията, които се визират в сигнала, има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните. Установено е, че има скрити камери за видео наблюдение", разказа комисар Николов.

От думите му стана ясно, че са открити общо 11 камери в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. "Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите", обясни Николов.

На този етап Александър Евтимов отрича да е знаел, че те са били монтирани. "На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъда назначен са сложени. Вчера разбрах", каза в сряда на журналистите задържаният вече бивш директор. Още на следващият ден след ареста МОН обяви, че той е освободен от длъжност със заповед на шефката на регионалното управление по образование в София.

Срещу директора са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство в качеството му на длъжностно лице. Второто -  че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

директор, Александър Евтимов

Още новини по темата

Арестуваният училищен директор: Аз не съм слагал камерите
17 Дек. 2025

Директорка на ясла е осъдена за удряне на дете
19 Март 2025

Само двама кандидати се борят за директор на НГДЕК
04 Март 2024

Директор на болница е оправдан, че е държал милионите ѝ в КТБ
18 Окт. 2023

Морфов надраска и вратата на директора: "Офис на ДПС"
09 Яну. 2023

Артистите от Музикалния театър оспорват конкурса за нов директор
14 Ноем. 2022

Найден Тодоров начело на Софийската филхармония с нов 5-годишен мандат
22 Окт. 2022

Шефът на ДКК: Категорично са източвани пари от "Кинтекс"
04 Септ. 2022

Демерджиев продължава чистката в МВР с областните директори
30 Авг. 2022

ЕК започна одит на "приватизирания" пункт на границата с Турция

07 Юли 2022

Министър Атанасов: Има избран директор на Народния, но всъщност няма
31 Март 2022

Българското кино има нов изпълнителен директор
11 Февр. 2022

Търси се нов директор на Народния театър
04 Ноем. 2021

Рашков смени шефа на СДВР за втори път за по-малко от 40 дни
28 Юни 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ