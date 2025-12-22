Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата поиска връщане в ареста на училищния директор

Държавното обвинение протестира пускането му от съда срещу 5000 лв. гаранция

Днес, 15:00
Прокуратурата обяви, че Александър Евтимов е виновен по два текста от НК, а той твърди, че не знае кой е сложил камерите, но не е той
БГНЕС
Прокуратурата обяви, че Александър Евтимов е виновен по два текста от НК, а той твърди, че не знае кой е сложил камерите, но не е той

Прокуратурата въвежда протест срещу пускането на свободата на директора на училището с откритите тайни камери в тоалетните. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

"Прокурорът на Софийска районна прокуратура внася протест в Софийски градски съд срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишни мъже, държал оценяващи записващи устройства, скрити в тоалетни на училище", се казва в него.

Прокуратурата припомня, че Александър Евтимов, който беше освободен от РУО-София като директор, е "привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г., в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация - камери за видеонаблюдение."

Деянието е изпълнено от длъжностно лице във връзка със службата му. Евтимов е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, добавени в тоалетните, като за създаване на материали с използване на лица, ненавършили 18-годишна възраст, разказва държавното обвинение..

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се изисква наказание „лишаване от свобода“. Първоначално прокуратурата задържа Евтимов за срок до 72 часа.

На 19.12.2025 г. наблюдаваният прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо вече бившия директор. Съставът на съда обаче налага на обвиняемия мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.

Днес, 22.12.2025 г., прокурор внесе срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение по посока на обвиненията, казва протестът на прокуратурата.

На този етап Александър Евтимов отрича да е знаел, че те са били монтирани."На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъде назначена сложена. Вчера разбрах", каза в ред на журналистите задържаният вече бивш директор. Още на следващия ден след ареста МОН обяви, че той е освободен от длъжност със заповед на шефката на регионалното управление по образование в София.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МОН, арестуван, директор, Александър Евтимов

Още новини по темата

Съдът освободи срещу 5000 лв. бившия директор на 138-о училище
19 Дек. 2025

Арестуваният училищен директор: Аз не съм слагал камерите
17 Дек. 2025

Зам.-министър и шеф на кабинета в МОН смениха местата си
16 Септ. 2025

Онлайн игра учи децата да продават и употребяват кокаин
17 Юни 2025

МОН обяви над 400 конкурса за директори на училища
13 Юни 2025

70% от абитуриентите в България записват висше образование
05 Апр. 2025

Директорка на ясла е осъдена за удряне на дете
19 Март 2025

МОН подкрепя обучение за медицински сестри в Монтана
17 Февр. 2025

МОН и борбата с плагиатството: Надежда тука всяка оставете
03 Яну. 2025

Служебният кабинет назначи двама нови зам.-министри в МОН

14 Май 2024

Само двама кандидати се борят за директор на НГДЕК
04 Март 2024

Директор на болница е оправдан, че е държал милионите ѝ в КТБ
18 Окт. 2023

Морфов надраска и вратата на директора: "Офис на ДПС"
09 Яну. 2023

Артистите от Музикалния театър оспорват конкурса за нов директор
14 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ