Прокуратурата поиска връщане в ареста на училищния директор

БГНЕС Прокуратурата обяви, че Александър Евтимов е виновен по два текста от НК, а той твърди, че не знае кой е сложил камерите, но не е той

Прокуратурата въвежда протест срещу пускането на свободата на директора на училището с откритите тайни камери в тоалетните. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

"Прокурорът на Софийска районна прокуратура внася протест в Софийски градски съд срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишни мъже, държал оценяващи записващи устройства, скрити в тоалетни на училище", се казва в него.

Прокуратурата припомня, че Александър Евтимов, който беше освободен от РУО-София като директор, е "привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г., в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация - камери за видеонаблюдение."

Деянието е изпълнено от длъжностно лице във връзка със службата му. Евтимов е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, добавени в тоалетните, като за създаване на материали с използване на лица, ненавършили 18-годишна възраст, разказва държавното обвинение..

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се изисква наказание „лишаване от свобода“. Първоначално прокуратурата задържа Евтимов за срок до 72 часа.

На 19.12.2025 г. наблюдаваният прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо вече бившия директор. Съставът на съда обаче налага на обвиняемия мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.

Днес, 22.12.2025 г., прокурор внесе срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение по посока на обвиненията, казва протестът на прокуратурата.

На този етап Александър Евтимов отрича да е знаел, че те са били монтирани."На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъде назначена сложена. Вчера разбрах", каза в ред на журналистите задържаният вече бивш директор. Още на следващия ден след ареста МОН обяви, че той е освободен от длъжност със заповед на шефката на регионалното управление по образование в София.