Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зам.-министър и шеф на кабинета в МОН смениха местата си

Наталия Михалевска заема мястото на Таня Михайлова

Днес, 11:22
Наталия Михалевска е новият зам.-министър на образованието.
МОН
Наталия Михалевска е новият зам.-министър на образованието.

Зам.-министърът на образованието и началникът на кабинета на просветния министър са сменили изненадващо местата си, става ясно от сайта на МОН.

Наталия Михалевска, която досега бе шеф на кабинета на министър Красимир Вълчев, е новият зам.-министър на образованието. Нейното място заема досегашният зам.-министър с ресор средно образование Таня Михайлова.

Наталия Михалевска, която е завършила философия в Софийски университет, има специализация по „Социална психология“ и е учител по философски дисциплини, е дългогодишен служител в МОН. От 2006 г. е началник на отдел „Училищна мрежа“ в дирекция „Координация и контрол на средното образование“. През 2010 г. е назначена за началник на отдел „Училищна мрежа“ в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, а от 2016 г. - за директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа”. От 2023 г. до 2025 г. е началник на кабинета на министъра на образованието и науката. От 1 септември е заместник-министър на образованието и науката.

Ръководител е на Национална програма „Иновации в действие“ и Национална програма „Роден език и култура зад граница“. Председател е на Националната комисия за иновативните училища и на Междуведомствените комисии за определяне на защитените и средищните училища в страната. Член е на Съвета за работа с българите в чужбина към вицепрезидента на Република България и на секция „Педагогика и психология“ към Съюза на учените. Преди постъпването си в МОН е директор на СУ „Отец Паисий“, Кърджали.

Таня Михайлова вече е началник на кабинета на министър Вълчев.
Илияна Кирилова Таня Михайлова вече е началник на кабинета на министър Вълчев.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Таня Михайлова, МОН, Наталия Михалевска

Още новини по темата

Онлайн игра учи децата да продават и употребяват кокаин
17 Юни 2025

МОН обяви над 400 конкурса за директори на училища
13 Юни 2025

70% от абитуриентите в България записват висше образование
05 Апр. 2025

МОН подкрепя обучение за медицински сестри в Монтана
17 Февр. 2025

МОН и борбата с плагиатството: Надежда тука всяка оставете
03 Яну. 2025

Служебният кабинет назначи двама нови зам.-министри в МОН

14 Май 2024

Засега МОН не смята да отменя изпити
14 Дек. 2020

За месец и половина заразените учители станаха близо 1%
04 Ноем. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар