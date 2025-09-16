Зам.-министър и шеф на кабинета в МОН смениха местата си

Зам.-министърът на образованието и началникът на кабинета на просветния министър са сменили изненадващо местата си, става ясно от сайта на МОН.

Наталия Михалевска, която досега бе шеф на кабинета на министър Красимир Вълчев, е новият зам.-министър на образованието. Нейното място заема досегашният зам.-министър с ресор средно образование Таня Михайлова.

Наталия Михалевска, която е завършила философия в Софийски университет, има специализация по „Социална психология“ и е учител по философски дисциплини, е дългогодишен служител в МОН. От 2006 г. е началник на отдел „Училищна мрежа“ в дирекция „Координация и контрол на средното образование“. През 2010 г. е назначена за началник на отдел „Училищна мрежа“ в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, а от 2016 г. - за директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа”. От 2023 г. до 2025 г. е началник на кабинета на министъра на образованието и науката. От 1 септември е заместник-министър на образованието и науката.

Ръководител е на Национална програма „Иновации в действие“ и Национална програма „Роден език и култура зад граница“. Председател е на Националната комисия за иновативните училища и на Междуведомствените комисии за определяне на защитените и средищните училища в страната. Член е на Съвета за работа с българите в чужбина към вицепрезидента на Република България и на секция „Педагогика и психология“ към Съюза на учените. Преди постъпването си в МОН е директор на СУ „Отец Паисий“, Кърджали.