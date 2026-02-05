Прокуратурата претърси 8 адреса заради скритата камера в АГ кабинет

Софийската районна прокуратура се е самосезирала и е образувала разследване по скандала със снимките от гинекологичен кабинет, за които вчера се разбра, че са изтичали към порносайтове. Това казаха за "Сега" от държавното обвинение. По-късно беше съобщено, че досъдебното производство е възложено на СДВР, като прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването.

Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства. На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение. БНТ съобщи, че има арестуван гинеколог. По-късно бе съобщено, че е освободен.

"Да се постави камера там, където по дефиниция трябва да има абсолютна поверителност, без легитимна цел и без правно основание, е несъвместимо със закона, с професионалната етика и със здравия разум. Затова, колкото и нелепо да е, че трябва да го казваме на глас: не може, не бива и не е законно", коментира адвокат Величка Костадинова.

Пред БНТ тя обясни, че видеонаблюдението в медицински кабинети попада под строгия режим на Общия регламент за защита на данните, защото чрез него се събират и се съхраняват изображения, които позволяват идентификация на физическите лица. Тя подчерта, че подобна практика е допустима само при ясно определена цел, която не може да бъде постигната по друг начин."

Според адвокат Костадинова, поставянето на камера в кабинет не може да бъде оправдано с аргументи за сигурност или опазване на техника.

Комисията за защита на личните данни вече има изразени становища по подобни случаи, според които пациентите в медицински кабинети имат повишено и оправдано очакване за неприкосновеност. "В тези случаи е налице повишен риск от неправомерно обработване и разкриване на чувствителни данни, поради което такова видеонаблюдение по правило не отговаря на принципите на Общия регламент", обясни адвокатът.

Освен нарушение на защитата на личните данни, случаят повдига и въпроса за лекарската тайна:

"Когато става въпрос за здравна информация, тя е с най-висока степен на защита и по принцип не може да бъде разгласявана. Нарушена е и лекарската тайна, както и неприкосновеността на личния и семейния живот, гарантирана от Европейската конвенция за правата на човека", допълни адвокат Костадинова.

Пациентките, които смятат, че са били заснети неправомерно, могат да подадат сигнал до Комисията за защита на личните данни и да търсят обезщетение за неимуществени вреди по гражданскоправен ред.

Страницата с видеата от гинекологичния кабинет в София вече е блокирана, съобщи междувременно bTV.

Скандалът със снимките от кабинета в София следват други подобни сюжети, но от салони за красота в Бургас и Казанлък. За Бургас прокуратурата вече образува разследвания, случаят в Казанлък е още на етап "проверка".

Вече е ясно, че потърпевшите жени от всички известни случаи досега са десетки, сред тях има малолетни и непълнолетни. Адвокат Росен Диев, който представлява около 20 от пострадалите в Бургас, коментира пред "Сега", че жертвите може да се окажат и стотици.

Вчера Комисията за защита на личните данни излезе със становище, че видеокамери не следва да се разполагат в стаи за отдих, помещения за преобличане, както и в помещения, в които се извършват процедури със съблечени лица. "Факт е обаче, че осъществяването на видеонаблюдение не е нормативно регламентирано, а становищата на Комисията нямат задължителен характер, те са препоръчителни", се казва още в съобщението.

В него има и странна вметка, че тъй като "разпространените записи в различни сайтове съдържат видеокадри на тела на субекти", жертвите не можело да бъдат идентифицирани от трети лица, а само лично или от техни близки.

Сайтът, на който са се качвали видеата, заснети в гинекологичен кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп, като се е плащало с криптовалута, каза за БТА говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) прокурор Николай Николаев.

Той допълни, че IP адресите на потребителя, качил материалите на сайта, са извън България – по-точно в страна извън Европейския съюз. Подозираме, че може да става въпрос за хакерска атака. Имаме данни за връзка и със случая в Бургас, каза още прокурор Николаев.