МВР обяви, че прокурорката от клипа е санкционирана

Инспекторатът на ВКП проверява уличния спор с участие на представител на държавното обвинение

08 Апр. 2026Обновена
Главният секретар на МВР пусна замъглена снимка от клипа
Георги Кандев Фейсбук
Главният секретар на МВР пусна замъглена снимка от клипа

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че жената от бързо разпространяващия се в социалните мрежи клип, показващ спор между водачи на столична улица, е санкционирана. 

Часове по-рано Върховна касационна прокуратура даде да се разбере, че тя е прокурор и че случаят се проверява от прокурорския инспекторат.

"Във връзка с публикувания видеоклип, документиращ нарушение на Закона за движение по пътищата на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ в гр. София, при което е създадена реална опасност и пречка за движението на друг автомобил в еднопосочна улица, разпоредих незабавни действия", пише в пост във "Фейсбук" Кандев.

Още рано тази сутрин той наредил колегите от СДВР да започнат оперативно-издирвателни мероприятия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. "В резултат на бързата и професионална реакция, жената от видеозаписа беше установена, а свидетелят, заснел случилото се, даде подробни показания. Преди минути нарушителката е санкционирана съгласно действащото законодателство", написа привечер главният секретар на МВР.

И добавя: "Искам да бъда пределно ясен - законът е за всички. Той ще бъде прилаган еднакво и безкомпромисно - без значение от служебно положение, обществен статус или каквито и да било други обстоятелства".

По обяд в сряда прокуратурата пък обяви проверка на уличния спор с участието на представител на държавното обвинение.

"Отдел 10 „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура се самосезира във връзка с публикации и разпространен в социалните мрежи и онлайн медии видеоклип за възникнал спор до паркинг на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ с участието на прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София,", съобщават от прокуратурата. Изискано е становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативна прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

"Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия", добавят още от държавното обвинение. 

Повод за действията на ВКП и МВР стана много бързо разпространяващ се клип, направен от столичанин, в който той се оплаква от поведение на жена, която се е представила за прокурор.

Според него тя влязла в насрещното движение по еднопосочна улица в София със своя “Мерцедес“ и тръгнала срещу колата на столичанина Боян Георгиев, който се опитвал да мине по улицата, спазвайки правилата.

Боян Георгиев е публикувал видео с жена в червена дреха. На записа се чува само гласът на оплакващия се. Той разказва в поста си във "Фейсбук" как е преминал спорът.

По думите му, след това и двамата започнали да снимат, на мястото се събрали и други свидетели, което в края на краищата притеснило жената и тя се върнала в колата си и я преместила.

Замесеният в случката гражданин пояснява, че в този момент е пътувал в колата с майка си.

 

