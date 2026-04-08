МВР обяви, че прокурорката от клипа е санкционирана

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че жената от бързо разпространяващия се в социалните мрежи клип, показващ спор между водачи на столична улица, е санкционирана.

Часове по-рано Върховна касационна прокуратура даде да се разбере, че тя е прокурор и че случаят се проверява от прокурорския инспекторат.

"Във връзка с публикувания видеоклип, документиращ нарушение на Закона за движение по пътищата на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ в гр. София, при което е създадена реална опасност и пречка за движението на друг автомобил в еднопосочна улица, разпоредих незабавни действия", пише в пост във "Фейсбук" Кандев.

Още рано тази сутрин той наредил колегите от СДВР да започнат оперативно-издирвателни мероприятия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. "В резултат на бързата и професионална реакция, жената от видеозаписа беше установена, а свидетелят, заснел случилото се, даде подробни показания. Преди минути нарушителката е санкционирана съгласно действащото законодателство", написа привечер главният секретар на МВР.

И добавя: "Искам да бъда пределно ясен - законът е за всички. Той ще бъде прилаган еднакво и безкомпромисно - без значение от служебно положение, обществен статус или каквито и да било други обстоятелства".

По обяд в сряда прокуратурата пък обяви проверка на уличния спор с участието на представител на държавното обвинение.

"Отдел 10 „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура се самосезира във връзка с публикации и разпространен в социалните мрежи и онлайн медии видеоклип за възникнал спор до паркинг на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ с участието на прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София,", съобщават от прокуратурата. Изискано е становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативна прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

"Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия", добавят още от държавното обвинение.

Повод за действията на ВКП и МВР стана много бързо разпространяващ се клип, направен от столичанин, в който той се оплаква от поведение на жена, която се е представила за прокурор.

Според него тя влязла в насрещното движение по еднопосочна улица в София със своя “Мерцедес“ и тръгнала срещу колата на столичанина Боян Георгиев, който се опитвал да мине по улицата, спазвайки правилата.

Боян Георгиев е публикувал видео с жена в червена дреха. На записа се чува само гласът на оплакващия се. Той разказва в поста си във "Фейсбук" как е преминал спорът.

По думите му, след това и двамата започнали да снимат, на мястото се събрали и други свидетели, което в края на краищата притеснило жената и тя се върнала в колата си и я преместила.

Замесеният в случката гражданин пояснява, че в този момент е пътувал в колата с майка си.