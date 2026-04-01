Има версия, че родителите са оставили детето на терасата в Ямбол

Скрийншот видео Моменти от спасяването на малкото дете и полицаят Мартин Петров, който според колегите му има основна роля за спасяването на момченцето

Прокуратурата работи по всички версии за случая с провисналото от осмия етаж дете в Ямбол, включително и дали е било умишлено оставено на терасата от родителите. Най-вероятно ще образуваме досъдебно производство, след като вчера се самосезирахме по случая, обяви ръководителят на Районната прокуратура Мина Грънчарова, цитирана от БТА.

Започват действия по разследването – разпити на родителите, на свидетели, на съседи, на роднини. След събиране на доказателства, ще се прецени и каква мярка за неотклонение евентуално да бъде поискана спрямо родителите пред съда, посочи районният прокурор. „Ще зависи от това, дали детето само е излязло навън, защо е било оставено само без причина, или пък е било умишлено наказано на терасата – и тази версия се разследва. Ще бъде установено и къде са били родителите през това време, колко време са отсъствали и по каква причина“, уточни Грънчарова.

По думите ѝ, ако е възможно, ще се търсят опити да се разговаря с детето в присъствието на психолози, педагози и всички представители на институции, които законът изисква в такава ситуация.

До три години лишаване от свобода предвижда основният текст в Наказателно-процесуалния кодекс за поставяне под опасност на дете, което се намира под родителски контрол, каза още районният прокурор.

Самите родители на момченцето, което провисна от осмия етаж в Ямбол, заявиха че съжаляват за случилото се. Те бяха категорични, цитирани от Нова тв, че ще се борят двете им деца да не бъдат отнети от институциите, както и че досега децата не са оставяни без надзор. Родителите коментираха лаконично пред медиите, при влизане в заседание на координационния механизъм между представители на социалните служби, полицията и прокуратурата.

"Ще обсъдим всичко, което касае децата, работата, която е свършена до момента. Целта е в тяхна полза (б.а. - на децата) по най-добрия начин да се развие ситуацията", каза преди заседанието директорът на отдел "Закрила на детето" в Ямбол Росица Александрова. В рамките на няколко дни се очаква решение по казуса - дали децата да останат при приемни родители, или да се работи за връщането им при биологичните, допълни социалният служител.

В сряда вечерта стана ясно, че родителите са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Това обяви регионалният говорител на полицията Татяна Павлова, цитирана от БТА. Тя съобщи и, че прокуратурата също е била уведомена и вероятно на следващ етап предстои на родителите да бъде повдигнато обвинение за това, че са оставили децата си сами в жилището, което е довело до рисковата ситуация. „Дежурният прокурор е уведомен още преди колегите да проникнат в чуждото жилище, такава е процедурата", посочи Павлова.

Малкото дете беше спасено от полицаи, след като е било забелязано да виси от парапета на тераса на последния – осми етаж, в жилищен блок в ямболския комплекс „Златен рог“, съобщиха преди това от полицията. След това то и сестричката му бяха отнети по спешност от родителите и настанени в приемна грижа, като това е временна мярка за закрила, а не окончателна.

Сигналът за случая е подаден около 13:30 ч. в сряда в дежурната част на полицията. По първоначална информация очевидци са видели момченце на около 3 години, което се намира в изключително опасна ситуация на терасата.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи. Тъй като никой не е отворил на позвъняванията, служителите на реда са разбили входната врата на жилището, за да достигнат до детето.

Те са успели да стигнат до терасата и да изтеглят момченцето през металния парапет, като по този начин са предотвратили тежък инцидент

В апартамента не е имало възрастни. Освен спасеното дете е било открито и още едно по-малко момиченце, което е на годинка и 10 месеца и е било в количката си в жилището.

По-късно на място са пристигнали и служители на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ в Ямбол. Установени са родителите, а самите деца са прегледени и са в добро състояние. Те обаче веднага са изведени от семейството и настанени в приемна грижа. Засега са в различни семейства, но идеята е братчето и сестричето да бъдат събрани и отглеждани в едно.

Малко по-късно в сряда полицаите, които спасиха момченцето, разказаха за случая и заявиха че акцията е била изключително рискована, но е приключила успешно за 10 минути. В спасяването на детето са участвали петима служители на Районното управление в Ямбол – Мартин Петров, Ивайло Димитров, Иван Топалов, Милена Андреева и Петър Облаков.

„Когато пристигнахме, забелязахме, че дете на около две-три години стои на водосточна алуминиева дъска от външната страна на терасата и се държи с едната ръка за парапета,” разказа полицейският инспектор Мартин Петров. След като съсед му осигурява достъп до жилището си, той се покачил на климатика на тераса етаж по-долу на съседния вход и подпирал с ръка детето, докато колегите му разбият вратата на апартамента. "Не осъзнава височината, няма представа къде се намира и всеки момент може да се изпусне. Аз се държах за простора, а гражданин ме държеше за крака. Казвах на детето, че ще му купя шоколад, само да се държи за терасата", разказа той.

„Колегата беше стъпил на климатика с риск за живота си. Ние разбихме първо на входа вратата, а после и на самото жилище. За детето рискът да падне беше много, много висок. Считам, че е живо, благодарение на колегата Мартин Петров. За нас беше по-лесното – само да го издърпаме“, допълни полицаят Иван Топалов.

„След като колегите издърпаха детенцето, го вкарахме в апартамента. Беше много замръзнало, със студени ръце. Поискахме от съседи одеяло, за да го завием. В количка в стаята беше и друго малко дете, на около година. Условията не бяха подходящи за отглеждане на малки деца, даже бих казала потресаващи“, посочи полицейският инспектор Милена Андреева.