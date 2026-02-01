Медия без
МВнР: Върнахме от Норвегия дете, разделено 7 г. от майка си

Момичето е било изведено принудително от бащата-норвежец, а след това е местено 6 пъти

01 Февр. 2026
Илияна Кирилова

7 години след принудителната раздяла между майка и нейната вече 13 годишна дъщеря историята има успешен край. Това става ясно от официално съобщение на българското Външно министерство.

"Всичко това се случва с активното съдействие на българската държава, лично на министъра на външните работи на Република България г-н Георг Георгиев и на Посолството на Република България в Кралство Норвегия", твърди МВнР.

Така, след 7 години принудителна раздяла, се стига до положителна развръзка и щастлив край за майка и дъщеря.

Норвежките Служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа от бащата – норвежки гражданин, през 2019 г. Оттогава досега детето е местено 6 пъти.

Извеждането става без знанието на майката, като по това време родителите са разведени.

Родителите – заедно и поотделно, безуспешно водят през годините съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат детето.

Откакто майката се обръща за съдействие към Посолството на Република България в Осло през март 2025 г., са предприети целенасочени, комплексни и максимално възможните в дипломатическата и консулска практика действия за подпомагане постигането на положително разрешение за защита на интересите и благосъстоянието на детето.

"Българската страна приема като успех на справедливостта окончателното връщане на детето при майка му и като израз на привързаността на норвежката страна към универсалните принципи на върховенството на правото и хуманизма, на зачитането на правата на човека и стремеж за осигуряване на благоденствието на всяко дете", посочват още от МВнР.

