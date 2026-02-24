Връзки с Епстийн доведоха бивш премиер до опит за самоубийство

Бившият норвежки министър-председател Турбьорн Ягланд е бил хоспитализиран след предполагаем опит за самоубийство, съобщи iNyheter. Според информацията състоянието му е сериозно. Инцидентът се случва малко след като на Ягланд бяха повдигнати обвинения в тежка корупция заради връзки с Джефри Епстийн. Медицинските екипи не дават допълнителни подробности за състоянието му, а достъпът на медиите до болницата е строго ограничен от съображения за сигурност.

Случаят с Турбьорн Ягланд предизвика истински политически трус в Норвегия и в Съвета на Европа, където той заемаше поста генерален секретар.

Разследването срещу Ягланд се фокусира върху твърдения, че той е улеснявал контакти на високо ниво между европейски политици и покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Смята се, че тези връзки са били свързани с мащабни финансови дарения към фондации и политически проекти в замяна на влияние.

Норвежките власти разследват преводи на големи суми, които не са били надлежно декларирани. Ягланд категорично отричаше всякаква вина, твърдейки, че познанството му с Епстийн е било чисто формално и свързано с филантропия.