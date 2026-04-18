Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Трима души са ранени след като кола се вряза в подлез в Шумен

65-годишен шофьор на автобус от градския транспорт помете пет коли в Хасково

Днес, 11:26
Кадър от влетялата в подлеза кола
Shumenonline.bg
Кадър от влетялата в подлеза кола

Кола се вряза в подлез с магазини в центъра на Шумен след катастрофа между два автомобила, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал малко след 9:00 ч. тази сутрин на бул. „Симеон Велики“. При сблъсъка единият автомобил е скъсал мантинелата и е пропаднал в подлеза.

Преди да скъса мантинелата и да падне от три метра, леката кола се е ударила в общински автомобил. Изяснява се кой от двата автомобила е преминал на червен светофар на кръстовището и е причинил катастрофата. Шофьорите са тествани за алкохол, пробите им са отрицателни.

Трима души са пострадали и са откарани в болница. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

В магазините са нанесени щети.

65-годишен шофьор на градски автобус в Хасково, който е дал положителна полева проба за наркотици, пък предизвика тежка катастрофа тази сутрин. Въпреки сериозните материални щети на паркирани превозни средства, няма човешки жертви.

Инцидентът е станал около 06:30 часа Автобусът, който е обслужвал градската линия номер 3, е излязъл от контрол и е блъснал последователно пет паркирани автомобила на улица "Панорама".

На мястото на произшествието веднага са пристигнали екипи на полицията. Извършеният полеви тест на 65-годишния мъж зад волана е отчел наличие на наркотични вещества. Предстои шофьорът да даде кръвна проба за прецизен лабораторен анализ, който да установи точния вид на забранените субстанции.

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?