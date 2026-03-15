Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Разследва се смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница

Прокуратурата е поела случая, в който тя е починала след поставяне на хиалурон при лекар

15 Март 2026
Илияна Кирилова

Софийската районна прокуратура проверява случай на починала млада жена след естетична процедура при дупнишки лекар, съобщава БНР  като се позовава на Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Името на лекаря било обявено и коментирано в социалните мрежи. Той категорично отказа да разговаря с репортери, разказва националното радио. В публикации във Фейсбук е посочено и името на младата жена, качени са и снимки.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е обиск в частния кабинет на дупнишкия хирург. Проверява се информацията за евентуално негово участие в извършването на естетична процедура на починалата, както и дали има издадена медицинска документация за извършена интервенция.

Младата жена е починала след поставяне на хиалурон – хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина – най-често за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки. През последните години се прилага и за увеличаване на обема на гърдите чрез инжектиране.

Засега не се дават подробности по случая. Според коментари в социалните мрежи погребението на жената е днес - 15 март, в гробищния парк в квартал "Бакърена фабрика".

Макар процедурата да се рекламира като бърза и минимално инвазивна, специалисти предупреждават, че тя крие рискове - особено когато се извършва без достатъчно контрол или от специалист без достатъчен опит. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инцидент, прокуратурата, лекар

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?