Празна кола влетя в подлеза на Орлов мост

Празен автомобил се хлъзна по стълбите на оживен подлез в София, но за щастие не рани никого. За странния случай в подлеза на метрото до БНТ съобщи Христо Блажев, зам.-главен редактор на издателство "Сиела". По-късно от телевизията също пуснаха клип с вече спрялата кола.

"Слизах към метрото в подлеза под Орлов мост. Чух грохот и скърцане на метал. Застинах и точно пред мен от стълбите откъм БНТ се сурна празна кола, която няколко момчета спряха, след като ударите в праговете убиха инерцията ѝ. Никой не бе ударен, чист късмет", пише Блажев във "Фейсбук".

По-късно стана ясно, че полицията е установила на място собственика на колата. Той бил забравил да вдигне ръчната спирачка и така колата влязла в подлеза. Полицията го е глобила за необезопасяване на колата и за създаване на опасност за пешеходците. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

"Реакцията на екипите беше незабавна и координирана. Работим съвместно с полицията, за да бъде ситуацията овладяна възможно най-бързо и безопасно, без риск за гражданите", обяви в същото време зам.-кметът по сигурността на Столичната община Лъчезар Милушев. Той се похвали, че Столична община оказва съдействие за изтеглянето на превозното средство.