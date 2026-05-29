Съдът нареди на НСО да отговори за цената на охраната на Пеевски

БГНЕС На 13 май Делян Пеевски обяви, че охраната му от НСО е свалена и "с това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук". Дни по-рано стана ясно, че и Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ) в МВР или т.нар. барети, вече не го пази.

Националната служба за охрана (НСО) ще трябва да отговори какви разходи е направила за заплати, бонуси, командировки и извънреден труд на служителите си, охранявали лидера на ДПС - санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски, за първите 10 месеца на 2025 г. Това следва от решение на Административния съд в Добрич по дело на местен гражданин по Закона за достъп до обществена информация. С помощта на Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация" Стойчо Стойчев е осъдил НСО да му отвори още какви са били разходите за пътувания на Пеевски с автомобили на НСО в посочения период, колко километра са изминати и какви са били разходите за дейности по охрана на лидера на ДПС по възлагане на външни изпълнители, ако има такива.

Казусът стига до съда, след като НСО отказват да предоставят търсената информация, като се оправдават, че това е част от оперативната дейност на НСО, която съставлява елемент от дейността по защитата на националната сигурност. И освен това назначаването, изменението или снемането на охраната било класифицирана информация, която е достатъчно деликатна и важна, като нейното публично оповестяване може да се отрази на сигурността на охранявания. И ведомостите за заплати били елементи от длъжностното щатно разписание, които са класифицирана информация. От НСО сочат още, че Пеевски не е сред лицата, на които задължително се полага охрана, а законът не им позволява да разкриват кого охраняват.

Съдия Любомир Генов обаче разбива на пух и прах аргументите на НСО. Той пише в решението си, че търсената от Стойчев информация по никакъв начин не би могла да бъде определена като класифицирана и че от нея не биха могли да се придобият сведения за организационната и щатната структура, за личния състав на Националната служба за охрана, както и за оперативната работа на нейните служители в цялост. Данните нямат отношение към някакви особено важни оперативни задачи, за да се защитават с най-високото ниво на държавна тайна, отбелязва още съдът в решението, с което "Сега" се запозна.

Колкото до мотива на НСО, че не може да признае дали Пеевски има охрана, съдията отговаря, че това би имало смисъл, ако на обществото не беше публично известно, включително от изказвания на самия Пеевски, че се ползва от охрана. Припомня, че и самият Пеевски, както и ДПС са признавали за охраната. "Публично достояние стана и снемането на охраната от НСО на народния представител Делян Пеевски в средата на месец май 2026 г., което също доказа нейното съществуване", се казва в решението.

Освен всичко друго, има надделяващ обществен интерес търсената информация да бъде предоставена, прави извод съдът. И напомня, че гражданите имат право да си съставят собствено мнение за начините на изразходване на финансовите ресурси на съответните държавни органи.

Решението на административният съд е окончателно и НСО има 24 дни, за да го изпълни.

Любопитна подробност по делото е, че приобщеното сред материалите писмо от НСО до ДПС, в което отговаря, че офицерите с изпълнителски функции получават по средно около 4000 лв. бруто, а сержантите - 3000. лв. "Моля да имате предвид, че изложената информация е специфична, има служебен характер за нас и ние не я разпространяваме публично, за което молим и вас", завършва писмото на началника на НСО Емил Тонев, писано в края на 2025 г. Още същия ден от ДПС разпространяват информацията за заплатите, за да спрат "системните спекулации".