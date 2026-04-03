Борисов: Нито с Пеевски, нито с Радев ще се коалирам

Асен Василев обяви водача на ГЕРБ за "страхливец", както беше казал и за бившия президент

03 Апр. 2026Обновена
Бойко Борисов посети частен зоокът в Сливенско.
FB/Скрийншот
Бойко Борисов посети частен зоокът в Сливенско.

След като Румен Радев се зарече да не прави коалиция с Бойко Борисов и Делян Пеевски, водачът на ГЕРБ му отвърна, че той пък няма да се коалира нито с него, нито с лидера на ДПС.

"С Пеевски няма да правя коалиция, но и с теб няма да правя, докато не се откажеш от олигарсите и от сенките по "пътя на Копринката", които те ръководят", обърна се Борисов към бившия президент в изказване в Сливен. И продължи: "Аз мога да чакам, а ти си длъжен да го направиш още сега, а Асен Василев те чака в другата сянка. Искам да гледам как се договаряте – дали в църква или в манастир."

Той обвини Радев в "празнодумство". "Когато го питат – за еврото ли си или за лева, той нито веднъж не отговори, защото той иска да излъже и проруските хора, и прозападните", смята Борисов. Водената от експрезидента формация "Прогресивна България" пък определи като "партия, обрасла с олигарси и разбойнически приватизатори". За своята формация констатира: "Аз в ГЕРБ, като гледам листата, нямам нито един."

Радев даде обещанието да стои настрана от ГЕРБ и ДПС, след като, по собствените му думи, избиратели го питали дали коалицията ще се "сглоби със същите тези от мафията".

Нападки

При посещението си във Враца лидерът на ПП Асен Василев прикани останалите партийни водачи на общ предизборен дебат. Специално от Румен Радев той настоя за отговори по казуса с Емилия Русинова, която оглавява Софийска градска прокуратура. "Бойко Борисов го знаем. Той е страхливец, той на дебат не се явява от 2009 г. насам", обяви Василев, който наскоро определи и Радев като "страхлив лицемер".

Василев разказа, че говорил по телефона с Радев за дебата, който му казал, че ще си помисли, но още не е отговорил. "Господин Радев, страх ли ви е и вас като Бойко Борисов?", обърна се водачът на ПП към бившия президент.

Днес на думите му реагира Борисов, който говори при представянето на предизборната програма на ГЕРБ в София. Той каза, че не прилягат обвиненията в страхливост към боен пилот като Радев и бивш пожарникар като него. Борисов нападна ПП-ДБ, че чрез протестите от миналата година всъщност ще доведат експрезидента на власт, а специално за Асен Василев каза, че двамата с Йордан Цонев от ДПС са виновни за разточителните бюджетни разходи.

Той настоя журналисти и коментатори да не слагат името му заедно с това на Пеевски, защото управлявали заедно само една година. "Мога да ви кажа много по двойки имена!", предупреди Борисов.

Бойко Борисов, Румен Радев, Делян Пеевски, Асен Василев, парламентарни избори 2026

