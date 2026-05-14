Къде изчезна хлябът по 6 стотинки и още недоразумения от ПБ

Едва проходили в нивата на властта, "прогресивните българи" започнаха да настъпват мотики.

"Не че искам да реминисцирам, но някога хлябът струваше 6 стотинки", каза по повод на мерките срещу поскъпването Константин Проданов, очертаващ се като ключов говорител на ПБ в областта на икономиката. И предизвика лавина от подигравки - мнозина се разровиха в спомените си и в архивите и откриха, че не хлябът, а билетът за автобуса е бил 6 ст.

Но да започнем от първите съществени гафове на новата власт. Всички се тюхкат, че държавните финанси са много зле и основната причина е в "разпищолените" разходи. В щаба на Румен Радев също. Затова се очакваше още с формирането на правителството експрезидентът да даде тон за икономии и да закрие излишните министерства - Фискалният съвет беше препоръчал поне три да изчезнат. Нищо подобно не се случи.

Радев направи разточителен МС

Министерствата бяха намалени символично - от 19 на 18 (министерствата на иновациите и на е-управлението се събраха в едно - на дигиталната трансформация). Не се потвърдиха слуховете за "културизма" - обединено министерство на културата и туризма. Вместо да пести постове, Радев си сложи не един и двама, а цели четирима вицепремиери (вицепремиерските заплати са сред най-високите в държавата).

Константин Проданов, който се очертава да е икономическата базука на ПБ, взе да обяснява, че съкращенията на структури и чиновници били сложна работа, нямало да се реже ангро, а само след прецизни анализи. А анализи има десетки, вкл. преди дни служебният кабинет публикува редовния годишен доклад за състоянието на администрацията. Има ги и решенията, повтаряни от много години- закриване на незаети щатни бройки, закриване на дублиращи се структури, премахване на привилегии на чиновници, вкл. в силовите министерства, и т.н. Нужна е само политическа смелост да се приложат. Но в ПБ вече увъртат.

Персоналният състав на МС поднесе серия шокове

Човек на статуквото стана министър на правосъдието (Николай Найденов, главен секретар на "вечния" ВСС и на "бухалката" КПКОНПИ ще прави съдебна реформа?!). За министър на външните работи Румен Радев предпочете специалистката по микробиология и имунология Велислава Петрова-Чамова, кадър на партията ИТН, наричана "малкото ДПС". От същата банка кадри е и министърът на земеделието - Пламен Абровски. Докато опозицията критикуваше "първа частна граница" и "златната бразда", като депутат от ИТН Абровски бранеше фирмите - господари на ГКПП "Капитан Андреево".

Радев повери Министерството на енергетиката на проруското лоби. Спряганият по-рано за министър Кирил Темелков стана зам.-министър, като мнозина смятат, че той ще е "сивият кардинал" в МЕ. Известен е като критик на западните санкции срещу агресора Русия. Другата заместничка - Любомира Ганчева, твърдо "проКремъл" ориентирана, бе шеф на кабинета на ексминистъра на енергетиката Росен Христов, който изигра ключова роля в спешаването на договора с турската БОТАШ. Даже бе редом до министъра на срещите в Истанбул. Въпросът е каква роля ще играе Ганчева сега и какво ще стане с договора, който влече към фалит "Булгаргаз". Много хора се питат също - иска ли да скрие (замете) нещо Румен Радев и ще стане ли новият Орбан в лобирането за руски петрол и газ.

Пращането на Гълъб Донев начело на Министерството на финансите бе, меко казано, странен ход. Да сложиш "външен човек" начело на МФ в период на тежка бюджетна криза, е рисково, опасно. Вярно, заместниците на Донев са много опитни кадри на министерството, но това е слаба утеха. Людмила Петкова и Росица Велкова са отколешни лоялни служителки на статуквото, срещу което ПБ щеше да се бори. Възможно ли е Радев да е дал МФ на концесия на кръга ДПС - Пеевски? Остава съмнението, че ръководният екип на МФ ще е послушен проводник на решения, които ще се взимат другаде. Голяма загадка е как ще изглежда първият проектобюджет, който ще ни сервира този екип.

Формацията на Румен Радев остави у избирателите си впечатлението, че може

да подчини търговията и цените,

и вече започна опити в тази посока - с промени в закони. Върши го като кучето на нивата. Например реши да удължи действието на Закона за въвеждане на еврото, въпреки че той не само не възпря търговците, ами дори ги накара да вдигат по-чевръсто цените още преди да е дошло еврото. Въпросният закон не върши работа и след въвеждането на еврото - съобщават ни, че тук-там били наложени някакви глоби за "необосновано" високи цени, а цените неспирно се движат нагоре-надолу по независещи от политическата демагогия фактори. Така например след като пробиха всякакви тавани и рекорди, краставиците и доматите започнаха да поевтиняват - по сезонни причини. Това, че още дълго ще гледаме две цени (в евро и в несъществуващите вече лев и стотинки), както предложиха от ПБ, изобщо не е добра новина - хората само се объркват.

Големите иновации - въвеждането на термина "справедливи" цени и доразвиването на понятието за картел като "съвместно господстващо положение" са залъгалки за публиката. Всички икономисти, различни от ПБ, се удивиха на новото определение за "неправилни" цени - "справедливи" е още по-лоша и мъглява версия от "необосновани". Уж бяхме пазарна икономика, а ето че ПБ пак се опитва да слага цените под държавен контрол. Което само може да влоши нещата. Икономическите шпаги на Радев се оправдават, че следвали западния опит, и в Германия наскоро били въвели подобни мерки. Само че преписването не означава успех - "западняците" също настъпват мотиката с ялови експерименти за спиране на поскъпването. Факт е, че няма държава, която да е посякла с дърварски мерки инфлацията. Такива ходове по-скоро водят до недостиг и фалити - същото доказано от чужбинския опит. С мерки и без, с евро и извън еврозоната, инфлацията навсякъде расте - и в ЕС, и в САЩ, и в Русия.

Говорителите на ПБ "блестят" с клишета и все повече се оплитат като патоци в калчища, когато влязат в детайли за боя срещу спекулантите. Обърква се и самият премиер: "По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с указване на цени и условия", каза Радев на среща с бизнеса и синдикатите в МС. Обаче трябва да има "ефективни регулации и контролни механизми", каза премиерът на същата среща.

Тема за контрола на цените тепърва ще се развива, а междувременно и МРРБ се отличи с гаф -

скри заданията за пътните ремонти,

публикувани наскоро по нареждане на служебния министър Николай Найденов. С идването на новия началник Иван Шишков информацията, която обясняваше как "потъват" парите на данъкоплатците, изчезна от сайта. След като се вдигна шум, от министерството се оправдаха, че свалянето било само временно - чистели имената и подписите на авторите на заданията, защото били лични данни. Колко ли време ще отнеме заличаването?

Казват, че всяка власт има право на 100 дни спокойствие. Но Радев не е "вчерашен" - във властта е от девет години. И водещите депутати на ПБ не са новобранци в политиката, както и значителна част от министрите. А трупат гаф след гаф. От неопитност ли е, или просто толкова могат?