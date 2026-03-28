Асен Василев обяви Румен Радев за "страхлив лицемер"

Първата работа на ПП-ДБ в парламента беше да се прегърнат с мафията, отвърна бившият президент

28 Март 2026
Асен Василев
БГНЕС
Асен Василев

Тежки думи си размениха лидерът на ПП Асен Василев и бившият държавен глава Румен Радев, който сега е кандидат за депутат от "Прогресивна България".

Повод стана твърдение на Радев, че обединението подкрепя предложението на ГЕРБ да се извършват проучвания за шистов газ в Добруджа. Вчера експрезидентът обяви, че "олигархията иска да ни отнеме водата и да отрови земята ни". "Сглобкаджиите от ПП-ДБ мълчат, но това е следващото престъпление, което ни готвят", нападна Радев обединението.

Тази сутрин Василев отвърна, че това е "абсолютна лъжа", и допълни, че подкрепя търсенето на природен газ в Черно море. Той нарече Радев "страхлив лицемер" и в продължение на близо 20 минути, в живо излъчване във Фейсбук, изреждаше цитати от бившия президент като доказателство, че Радев е изразявал противоречащи една на друга тези - за военната помощ за Украйна, газопровода "Турски поток", членството в еврозоната и т.н.

Василев го нападна, че "купувачите на гласове се радваха на комфорт при служебните кабинети на Румен Радев", както и че е назначил през 2024 г. за служебен премиер "човека на ГЕРБ, председател на Народното събрание от тяхната квота – г-н Главчев". Според него в листите на "Прогресивна България" влизат "хора, които са минали през ГЕРБ и Ново начало" (Василев не спомена за кадрите на Ахмед Доган и БСП в тези листи – бел.ред.). Той даже цитира ChatGPT, който обобщил информацията на ПП за политическото поведение на Радев като "политическо двуличие, опортюнизъм и патриотична реторика за прикритие".

Контраудар

Следобеда Радев отвърна на удара. Той върна обвинението в лицемерие, като посочи, че в записа от заседанието на ръководството на ПП през 2023 г. ГЕРБ е била наречена "маркетингов, но не и реален враг".

"Коалицията ПП-ДБ влезе в политиката с обещание, че ще борят мафията и ще свалят модела "Пеевски-Борисов". Първата им работа, след като влязоха в Народното събрание, беше да се прегърнат със същата мафия, която, по думите им, започна да се "променя към добро", каза експрезидентът пред журналисти в Добрич.

Включване

В задочния спор се включи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От Велико Търново той нападна "проруските партии, които скачат да защитят интереса на Газпром и руския газ".

Пред свои съпартийци Борисов разказа, че когато първото му правителство се опитало да привлече инвеститор за проучвания на шистов газ, му направили "чудовищна атака" и това го накарало да обърне курса, така че да се стигне до мораториум на проучванията. Той нарече политиците, които се съпротивляват на предложението му, "популисти, които си играят със страховете на хората".

После заговори за "разбойническата приватизация", като обяви, че хората, които са я извършили, са дарители на "Прогресивна България". Не даде нито примери, нито доказателства.

