"Прогресивна България" разчита на кадри на Доган и БСП

Много фигури от президентството и служебните министерства са кандидат-депутати

Днес, 06:23
Румен Радев с бившия служебен министър Александър Пулев и екслидера на АБВ Константин Проданов (от ляво на дясно) на представянето на приоритетите на коалицията.
В бързото изграждане на коалицията "Прогресивна България" за изборите на 19 април са използвани кадри от други политически сили. Прегледът на листите разкрива доста бивши кадри на ДПС – хора от кръга на Ахмед Доган, както и от БСП, която навремето вкара Румен Радев в политическия живот и го направи държавен глава.

Хората на Доган не са получили водачески места, а са разпръснати на по-долни позиции из листите. Като бившия депутат Фатме Рамадан, която три пъти е представлявала избирателите на ДПС в парламента, а сега е осма в листата на "Прогресивна България" в Бургас. Месут Рушид, който е бил кандидат-депутат от движението, е единадесети във Варна.

Втора в кърджалийската листа е Емине Гюлестан, която през 2009 г. се е кандидатирала за евродепутат от движението, а трети е Мустафа Ахмед, който двукратно е бил депутат от ДПС. Пети е Гюрсел Емин, бивш общински съветник в Ардино.

Алекбер Абил, парламентарен сътрудник на бившия депутат от ДПС Ахмед Вранчев, сега е четвърти в добричката листа. Името на  Абил влезе в медиите, когато изнесе портрета на Доган при изгонването на хората му от централата на движението на столичния булевард "Александър Стамболийски".

Неше Ашим – седма в Търговище, и Севгин Хълми - шеста в Шумен, са били кандидат-депутати на коалицията АПС, с която Доган участва на парламентарните избори през октомври 2024 г. В шуменската листа девети е Айхан Ахмед, който беше зам.-кмет на Никола Козлево от ДПС до разцеплението.

Антон Кутев - втори в София - област, някога бе високопоставен социалист, а и говорител на служебните кабинети. Явор Гечев – бивш депутат от БСП, когото Радев издигна за служебен министър на земеделието, води листата в Кюстендил. Неговият зам.-министър Тодор Джиков е трети в София област. Друг служебен зам.-министър на земеделието – Крум Неделков, е втори в Стара Загора. В листата на столичния 23-ти район е бившият кандидат-депутат от БСП Динко Странски. Също народен представител от социалистическата партия е бил Галин Дурев, трети в Пловдив - област. Петър Витанов, някога евродепутат от БСП, е водач в Перник. Четвъртата във Варна Мария Тодорова също е била от БСП, включително кандидат-депутат. Водачът в Смолян Стефан Сабрутев също бе обвързан с БСП.

 

ЦЯЛОТО МИНИСТЕРСКО ВОЙНСТВО

Гореспоменатите Кутев, Гечев, Джиков, Недялков и Сабрутев са твърде малка част от войнството, което от името на Радев се бе настанило в администрацията на изпълнителната власт при служебните кабинети. В листите днес са и Росица Карамфилова (Благоевград) – бивш еко министър, Илин Димитров (Варна) – министър на туризма, Олга Борисова (Варна) – началник на политически кабинет, Марио Смърков (Варна) – областен управител. Бившият МРРБ шеф Иван Шишков води във Враца, в листата е бившият местен областен управител Георги Митов. Още: Иван Демерджиев (Кърджали) – вицепремиер и МВР-министър, Александър Пулев (Стара Загора) - министър на иновациите и растежа, Димитър Стоянов (Хасково) - министър на отбраната, Петър Тодоров (Пловдив - град) - главен секретар на МВР, Минчо Йорданов (Силистра) - областен управител, Димитър Кънев (Сливен) - зам.-областен управител. Разбира се, бившият служебен премиер Гълъб Донев също е водач на листа (Пазарджик).

Почти всички от тези хора са изпълнявали и длъжности в президентската администрация. Банката кадри се допълва от политолога Слави Василев, който бе експерт към "Дондуков" 2 (Силистра), бившият служител на екоминистерството Михаела Доцова (23 МИР в София), Здравко Огнянов, Александра Вълчева, Иван Ангелов и др. 

Любопитно е, че в листите и бившият лидер на АБВ Константин Проданов. Той е втори след Радев в 25 МИР в столицата.

