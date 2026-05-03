Демерджиев е готов да поеме МВР

Ако ми бъде предложено да стана министър на вътрешните работи, аз ще приема и ще поема тази отговорност. Това каза в предаването „120 минути" по BTV Иван Демерджиев от „Прогресивна България".

„Не мога да отида да си потърся поста министър на вътрешните работи. Имаме парламентарна група. Доста широк е кръгът, който трябва да избере кой за коя позиция е подходящ. Ако ми бъдат предложени такива функции, аз ще ги приема и ще поема тази отговорност", коментира депутатът.

„В МВР трябва да се осъзнае, че изборите приключиха. Цялата концентрация на министерството беше насочена към провеждане на изборите. Успешно се справи с тази задача екипът, който управляваше ведомството. Но много повече задачи стоят сега. Проблемите в МВР са много", коментира той.

Демерджиев сподели, че е леко озадачен, че голяма част от ръководния екип - министър, зам.-министър и главен секретар, отидоха на посещение в САЩ, защото тези проблеми и днес са в МВР. „Тяхното решаване трябва да бъде ежедневно. Концентрацията и вниманието трябва да бъдат много големи".

Правителството на Румен Радев ще бъде сформирано много бързо, вероятно до края на следващата седмица и в него по-скоро няма да влязат служебни министри. Такива очаквания сподели пред журналисти депутатът от ПБ Антон Кутев, който е един от основните медийни говорители на новата формация, цитиран от БГНЕС.

Той е обяснил, че кадровите решения остават за Радев, който е спечелил изборите, включително за евентуалното присъствие на представители на кабинета "Гюров". "Аз по-скоро смятам, че няма да има. Но това решение е на Радев", подчертал е депутатът.

Що се отнася до бъдещето на главния секретар на МВР Георги Кандев, Кутев заяви, че това е въпрос към бъдещия министър на вътрешните работи, а не към него.

Депутатът от „Прогресивна България“ Константин Проданов потвърди, че се работи в посока - сливане на ведомства с цел оптимизация на работата и бюджета. "Ще има определена оптимизация от гледна точка на сливане на ведомства, но кои точно и по какъв начин, ще разберете съвсем скоро", заяви депутатът от ПБ.