Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Демерджиев е готов да поеме МВР

До края на следващата седмица правителството ще бъде готово, смята депутатът Антон Кутев

03 Май 2026Обновена

Ако ми бъде предложено да стана министър на вътрешните работи, аз ще приема и ще поема тази отговорност. Това каза в предаването „120 минути" по BTV Иван Демерджиев от „Прогресивна България".

„Не мога да отида да си потърся поста министър на вътрешните работи. Имаме парламентарна група. Доста широк е кръгът, който трябва да избере кой за коя позиция е подходящ. Ако ми бъдат предложени такива функции, аз ще ги приема и ще поема тази отговорност", коментира депутатът.

„В МВР трябва да се осъзнае, че изборите приключиха. Цялата концентрация на министерството беше насочена към провеждане на изборите. Успешно се справи с тази задача екипът, който управляваше ведомството. Но много повече задачи стоят сега. Проблемите в МВР са много", коментира той.

Демерджиев сподели, че е леко озадачен, че голяма част от ръководния екип - министър, зам.-министър и главен секретар, отидоха на посещение в САЩ, защото тези проблеми и днес са в МВР. „Тяхното решаване трябва да бъде ежедневно. Концентрацията и вниманието трябва да бъдат много големи".

Правителството на Румен Радев ще бъде сформирано много бързо, вероятно до края на следващата седмица и в него по-скоро няма да влязат служебни министри. Такива очаквания сподели пред журналисти депутатът от ПБ Антон Кутев, който е един от основните медийни говорители на новата формация, цитиран от БГНЕС.

Той е обяснил, че кадровите решения остават за Радев, който е спечелил изборите, включително за евентуалното присъствие на представители на кабинета "Гюров". "Аз по-скоро смятам, че няма да има. Но това решение е на Радев", подчертал е депутатът.

Що се отнася до бъдещето на главния секретар на МВР Георги Кандев, Кутев заяви, че това е въпрос към бъдещия министър на вътрешните работи, а не към него.

Депутатът от „Прогресивна България“ Константин Проданов потвърди, че се работи в посока - сливане на ведомства с цел оптимизация на работата и бюджета. "Ще има определена оптимизация от гледна точка на сливане на ведомства, но кои точно и по какъв начин, ще разберете съвсем скоро", заяви депутатът от ПБ. 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Антон Кутев, Прогресивна България, правителство на Румен Радев

Още новини по темата

ПБ очаква саботаж с цените на горивата
02 Май 2026

Радев е положил ръка върху кобура
02 Май 2026

Слави Василев от ПБ: Бюджетът е само скелет и кожа
01 Май 2026

Изборите донесоха предсрочен кметски вот
01 Май 2026

"Прогресивна България" удари по ПП-ДБ и подмина "Пеевски-Борисов"
30 Апр. 2026

Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
30 Апр. 2026

Кутев: Охраната на Пеевски трябва да бъде свалена, но по реда си
29 Апр. 2026

Лице от тесния кръг на Радев категорично отхвърли лева
27 Апр. 2026

"Прогресивна България" планира по-кратко учене за бакалавър и магистър

25 Апр. 2026

Чий е Радев и накъде тръгва "Прогресивна България"

25 Апр. 2026

Новата партия на Радев пази в строга тайна ръководството си
23 Апр. 2026

Общинари бавно и полека стават радевисти
23 Апр. 2026

Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката
22 Апр. 2026

Кампанията на "Прогресивна България" е захранена с 1.1 млн. евро
21 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа