Кампанията на "Прогресивна България" е захранена с 1.1 млн. евро

Фейсбук/Румен Радев С парите от спонсорството ПБ би трябвало да е платила предизборни събития като закриването на кампанията си в столичната зала "Арена 8888".

Все още в Сметната палата постъпват данни за финансирането, което участниците в изборите на 19 април са получили от своите поддръжници и кандидат-депутати за кампаниите. Лъвският пай от спонсорството отива при победителя "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев – почти 1.1 млн. евро (данните са към 12 часа на 21 април - бел.ред.).

На 964 740,38 евро възлизат паричните дарения, които кампанията на бившия президент е получила от симпатизанти. Даренията са общо 754, най-голямото от които е 50 000 евро.

Освен това кандидати на коалицията са я финансирали със 130 513 евро парични дарения и 2167,82 евро непарични дарения. Най-много – 20 000 евро, е дарил водачът на листата на ПБ в Пловдив-град Владимир Николов, които според декларацията му идват от трудови доходи.

Общо даренията от поддръжници на участниците във вота възлизат на 1 296 187,02 евро – парични и непарични. Ясно се вижда, че по-голямата част от тях се падат на ПБ. Другият голям бенефициент е ДПС на Делян Пеевски – 300 000 евро.

Кандидати са дали общо 304 499,29 евро – парични и непарични. Тук, освен кандидатите на ПБ, доста са дарили и претендентите за парламента на ПП-ДБ – 74 980,98 евро, парични и непарични; коалицията "Синя България" - 26 139,25 евро; коалицията "Сияние" - 26 300 евро.