ПБ се отказва от намаляване на бакалавърската степен от 4 на 3 г.

УНСС Би следвало всички университети, обучаващи в дадено направление, да се съгласят за намаляване на срока му от 4 г. на 3 г., за да няма проблеми после.

"Прогресивна България" изглежда се отказва от централизирано намаляване на бакалавърската степен от 4 на 3 години. Този извод може да се направи от съобщение от министерството на образованието след среща на просветния министър проф. Георги Вълчев с ректорите на университети.

Припомняме, че в предизборната програма на "Прогресивна България" сред мерките във висшето образование бе записано "оптимизиране на срока на степените бакалавър и магистър съобразно динамиката на съвременните реалности". Предполагаше се, че става дума именно за намаляване на 4-годишния бакалавър с една година, за каквото се говори от години в университетските среди.

"МОН не планира целенасочена политика за намаляване на срока на бакалавърските програми от 4 на 3 години, но висшите училища могат да направят такава промяна по определени специалности, ако я считат за целесъобразна", е заявил обаче проф. Вълчев, цитиран от пресцентъра си, в отговор на въпрос на ректор.

Отговорът му е предизвикал объркване сред ректорите, тъй като не е възможно току-така всеки университет да си въведе 3-годишен бакалавър по свое усмотрение. За целта ще са нужни промени в Закона за висше образование, освен това въвеждане на подобна мярка повдига и други въпроси.

Стратегията за висше образование 2021-2030 г., приета от парламента преди 5 г., предвижда въвеждане на законодателно възможност за редовно и дистанционно обучение в степен "бакалавър" с продължителност от 3 академични години, но с една уговорка - продължителността за дадено професионално направление да е еднаква за всички висши училища в страната. "Преминаването към 3-годишно обучение в ОКС "бакалавър" ще се осъществява само при наличие на консенсус между всички висши училища, обучаващи в съответното професионално направление, че може да се осигури качествено обучение в рамките на 3 академични години", пише там като пояснение.

"Ако един университет предложи 3-годишен бакалавър със 180 кредита на обучение - например в областта на инженерството, и след това завършилият студент отиде да учи магистърска степен в друго висше училище, в което за инженер в бакалавърска степен се учи 4 г. (240 кредита), то няма да му признае обучението и ще се наложи студентът да учи още 1 година", обяснява ректор. По думите му ако всеки университет, който желае, въведе такава промяна, това ще доведе до хаос и неравностойна конкуренция.

На срещата министърът е заявил още, че политиката за повишаване на качеството на висшето образование трябва да бъде продължена. Той е уверил ректорите, че МОН ще продължи да насърчава научноизследователската дейност, а образованието ще остане приоритет за правителството въпреки сложната бюджетна ситуация. Проф. Вълчев е поставил на фокус и подготовката на бъдещите учители, призовавайки ръководителите на висшите училища да не правят компромиси с недобре подготвени студенти в това поприще.