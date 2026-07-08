Просветният бюджет мина насред тревоги, че "ще останем без учители"

Въпреки многото критики към бюджета за образование за 2026 г. и предупрежденията, че може да останем без учители, депутатите от просветната комисия го приеха днес на първо четене - с 11 гласа "за" и 5 "против".

Общо планираните разходи за образование за т.г. са 4,5% от БВП, коментира просветният министър Георги Вълчев. По думите му ръстът им спрямо 2025 г. е 365,8 млн. евро, но като процент от БВП има намаление от 0,3 процентни пункта. В средното образование със средствата ще се осигури увеличение на заплатите на учителите с 5% от 1 януари 2026 г., също както и във висшето - 5% скок на възнагражденията на академичния състав.

"Виждаме пълно замразяване на парите за образование и наука в 3-годишната средносрочна прогноза. Много съм притеснен, защото няма как с такава прогноза да се решат натрупаните проблеми", реагира бившият премиер Николай Денков. С 20 млн. евро по-малко са и парите за наука (общо 35 млн. евро), които са свързани с национални научни програми и с националната пътната карта за научна инфраструктура. "С тях се назначават млади учени, поели сме ангажименти по международни договори, това може да се окаже изключително проблематично", заяви Денков. По думите му се вижда фундаментална промяна в подхода на министерството на финансите към образованието, което е напълно неприемливо. "Резерви има, те са в сивата икономиката, която е 30% от БВП", посочи той.

"Образованието е с най-голямо намаление на средствата като процент от БВП в Бюджет 2026 г. за разлика например от социалните разходи, които са скочили с цели 4% от БВП за последните 5 г. Притеснява ме липсата на политическо говорене колко са важни средствата за образование. Всички трябва да говорим за това, защото те са с най-голяма обществена възвръщаемост, макар и политически нерентабилни, защото резултатите идват след време", коментира и бившият просветен министър Красимир Вълчев. "Дано не съм прав, но до 3-4 г. разходите за образование ще паднат под 4% от БВП. А ако средната учителска заплата падне под средната за страната, а това ще стане, ще изпаднем в криза с недостиг на учители и най-слабите ученици ще стават учители", предупреди той.

"Ще направим допълнителни разговори с министерството на финансите. Надявам се да са грешка сметките в средносрочната прогноза и да опровергаем Красимир Вълчев за следващите години. "Прогресивна България" смята да провежда политики, които да развиват образованието", посочи министър Георги Вълчев, който заяви, че вече е започнал разговор с МФ за бюджета за догодина. "Да гледаме към Бюджет 2027. Уверяваме ви, че образованието тогава ще е приоритет", заяви и депутатът от управляващите Даниел Парушев.

Критики

"Притеснени сме от замразяващия елемент в бюджета, който остава на нивото на 2025 г., без да отчита реалната инфлация. Мечтаните 125% от средната заплата за страната (толкова би следвало да са средните учителски заплати - бел. ред.) не са факт, няма ги. Те са 115%, това означава стабилно изоставане на млади кадри в системата", коментира Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

"76 евро е минималната стипендия за студент, а 127 - максималната. Това прави по 2.52 евро на ден минимално и 4.09 евро на ден максимално. Има спешна нужда от увеличение на тези средства. Те изостават 10 пъти от докторантската стипендия, която е 798 евро", заяви и Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети.