МОН отличи най-добрите градини и училища в приобщаващото образование

Носителите на наградите. На церемонията присъства и областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов, който е сред учредителите на отличията в качеството му на доскорошен директор на РЦПППО-София град.

Министерство на образованието и науката връчи за втора поредна година Националните награди за приобщаващо образование. Наградите отличават положените усилия от институции и специалисти за изграждане на среда, в която всички деца се чустват приобщени, а децата със специални потребности са обичани и подкрепяни.

"Работата в сферата на приобщаващото образование е изключително трудна и е сред най-отговорните в нашата система. Ресурсните учители и всички подкрепящи специалисти са герои на българската образователна система", обяви при връчването на наградите заместник-министърът Таня Панчева. "Сега" публикува пълният списък на отличените:

- Първото място в категория "Приобщаващо училище" спечели Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна. На второ място се класираха 140.СУ „Иван Богоров“ в София и СУ „Никола Й. Вапцаров“ в Петрич, а на трето – СУ „Климент Охридски“ в Пловдив.

Отличието за приобщаваща детска градина получи ДГ „Калина Малина“ в Пазарджик. След нея се наредиха ДГ „Валентина Терешкова“ в Батановци и ДГ „Теменуга“ в Плевен.

В категорията приобщава практика първото място бе присъдено за ЦСОП „Леда Милева“ в Долни Дъбник. Второто място зае ЦСОП в Силистра, а третото – за ЦСОП във Велинград.

Тази година бяха отличени и проекти в областта на приобщаващото образование. Първото място спечели проектът SpicE (Special Education STEAM Academy) на ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски, насочен към популяризирането на STEAM дисциплините. Следващото място бе за проекта „Goalball for Inclusion“ на РЦПППО – Бургас за социално включване на деца с увредено зрение. Третото място зае проектът „Autism in Motion“ на Националната асоциация на ресурсните учители за насърчаване на здравословните навици и благосъстоянието на деца с аутизъм.

По време на церемонията бяха връчени и индивидуални отличия.

Ресурсен учител на годината стана Даниела Иванова от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в Казанлък. Второто място заеха Марияна Георгиева от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бургас и Бистра Стойчева от 18. СУ „Уилям Гладстон“ в София. На трето място бяха отличени Даниела Алексиева от РЦПППО-Монтана и Весела Ефтимова от 51. СУ „Елисавета Багряна“ в София.

Отличието логопед на годината получи Десислава Георгиева от РЦПППО-Стара Загора. След нея се наредиха Марислава Жулина от РЦПППО-София-град и Преслава Ангелова от ДГ „Мир“ в село Айдемир в област Силистра.

Призът психолог на годината е Ана Ганчева – Александрова от РЦПППО-София-град, второто беше за Елеонора Планинец от РЦПППО-Монтана и Ралица Маринова от РЦППП-Ловеч, а третото – за Валентин Атанасов от Първо ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев.

Ерготерапевт на годината стана Деница Димитрова от РЦПППО-София град. Отличен на второ място беше Цветомир Цветанов от ЦСОП-Лозенец, а на трето – Ренета Йорданова от РЦПППО-Силистра.

За детски учител на годината бе отличена Сахар Петрова от ДГ „Слънце“ в Радомир. След нея застанаха Албена Гъбова и Светлана Минчева от ДГ „Пролет“ в Плевен и Диана Дацова от ДГ „Радост“ в Ловеч.

Хатидже Мухарем от СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен спечели приза начален учител на годината. На второ място бе Добромира Петкова от 2. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Раднево, а на трето – Йорданка Хаджийска от 18. СУ. „Уилям Гладстон“ в София.

В категорията учител по учебен предмет отличието получи Димитринка Димитрова от ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци. Второто място бе за Антония Дамянова в СУ „Димитър Благоев“ в Свищов, а третото за Иван Гинчев от ОУ „Екзарх Антим I“ в Пловдив.

Наградата помощник на учителя бе присъдена на Ася Цветанова от 56. СУ „Професор Константин Иречек“ в София. Отличени бяха още Виктория Кичукова в РЦПППО-Смолян и Теодора Джустрова в 78. СУ „Христо Смирненски“ в Банкя.

В категория директор на детска градина първо място получи Йорданка Стоянова от ДГ „Мир“ в Карнобат. След нея са Радка Панайотова от ДГ 198. „Косе Босе“ в София и Борислава Вичева – ДГ „Кремена“ в Пловдив.

Призът за директор на училище бе присъден на Димитрийка Герасимова от 78. СУ „Христо Смирненски“ в Банкя. Второ място получи Цветанка Цветкова от 4. ОУ „Иван Вазов“ в Монтана, третото – Савина Рангелова-Игнатова от 6. ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“в София.

В категорията директор на център за подкрепа първото място грабна Елена Канлиева от ЦСОП във Велинград. Отличени бяха още Каролина Маринова от ЦСОП в Ботевград и Илияна Янинска от ЦСОП „Д-р Петър Берон“ във Враца.

За академичен принос в областта на приобщаващото образование бяха наградени проф. дпн Милен Замфиров от СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Александър Кръстев от ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“.