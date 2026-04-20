"Прогресивна България" планира по-кратко учене за бакалавър и магистър

Пресцентър на Прогресивна България От програмата на ПБ в образованието човек остава с усещането, че авторите й нямат представа кои са големите предизвикателства в българските училища и университети.

Привличане на международни университети и оптимизиране на срока на степените бакалавър и магистър съобразно динамиката на съвременните реалности. Това са част от акцентите в програмата на спечелилата изборите партия "Прогресивна България" в областта на образованието. От години се говори за въвеждане на 3-годишно бакалавърско образование, но засега никой министър не е успял да го прокара, а и не е ясно дали това се има предвид от ПБ.

Авторите май нямат представа кои са големите предизвикателства в българските училища и университети. Идеите са общи и схематични - описани са на 1-2 страници. Няма визия по ключови теми като измерване на качеството на обучението, квалификация и атестиране на учителите, промени в изпитите, мандатност на директорите и т.н.

Основната цел в предизборната програма на партията е "изграждане на конкурентноспособен човешки потенциал, чрез модернизиране на образованието, развитие на STEM, дигитални умения и AI", както и укрепване на връзката между образование, наука и бизнес и привличане на таланти.

Втората цел на ПБ е привличане на кадри от чужбина, като от нея не става ясно каква е връзката й с образованието. Тук се залага на програми за връщане на български специалисти от чужбина; активна работа с историческите български общности; привличане на успели българи в чужбина на ръководни длъжности в реномирани университети и на висококвалифицирани специалисти при ясни условия за работа и пребиваване. Отново няма конкретика какъв ресурс ще е нужен за това, както и колко успели българи искаме да върнем.

В съвсем пожелателен тон е третата цел, озаглавена "талант за икономиката на бъдещето". И тук четем за "развитие на дигитални, инженерни, STEM и AI умения във всички образователни степени и мащабни програми за преквалификация и учене през целия живот"; за "задълбочено партньорство между бизнес, университети, БАН и научни институти чрез съвместни програми, докторантури, стажове и индустриално ориентирани изследвания"; както и за "целенасочени инициативи за насърчаване на предприемачеството сред млади хора и жени в технологичните и иновативните сектори".