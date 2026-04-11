98% от предизборните дарения отиват за Радев и Пеевски

Две трети от почти милион евро, дадени от симпатизанти, са за коалицията на бившия президент

11 Апр. 2026Обновена
ПБ и ДПС са най-добре финансирани от своите поддръжници.
ПБ и ДПС са най-добре финансирани от своите поддръжници.

Сумите, дадени от граждани за предизборната кампания досега, отиват почти изцяло в "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев и ДПС на Делян Пеевски. Това показват данните в регистъра на Сметната палата, където участниците в изборите на 19 април отчитат приходите за своите кампании (данните са към 9 часа на 11 април – бел.а.).

Даренията от граждани възлизат на общо 975 824,07 евро – парични и непарични. Коалицията на Радев е получила 657 489,21 евро, което е две трети от цялата сума. На партията на Пеевски поддръжници са предоставили 300 350 евро.

Иначе казано, към двете формации се стичат 98% от всички предизборни дарения. Това повдига въпроса - защо другите политически сили не могат или не желаят да си осигурят финансова подкрепа от своите поддръжници.

Интересно при ДПС е, че цялото финансиране идва от само петима дарители. Двама от тях са дали двете най-големи единични дарения за кампанията досега - 120 000 евро от Тихомир Андонов и 100 000 евро от Пламен Пейков. И двамата посочват в декларациите за произход на средствата, че идват от дивиденти. Не дават обаче конкретни данни за източника, въпреки че това се изисква при декларирането.

По-различно стоят нещата при парите, дадени за кампанията от кандидатите за депутати. Досега те възлизат общо на 246 059,71 евро, от които половината – 122 344,82 евро, идват от претенденти за парламента от листите на ПБ. От останалите повечето са дарени от кандидати на ПП-ДБ (44 807,38 евро – парични и непарични), БСП-ОЛ (29 351,51 евро – парични и непарични), “Сияние” (19 200 евро) и др.

Цялата сума, отчетена до момента за кампанията в регистъра на Сметната палата, възлиза на 1 221 883,78 евро – парични и непарични, общо от граждани и кандидат-депутати.

Още новини по темата

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора
10 Апр. 2026

ГЕРБ отдаде подкрепата за Радев на "дигиталната мафия"
10 Апр. 2026

ТикТок заличи 34 фалшиви профила, агитиращи за ДПС
09 Апр. 2026

ГЕРБ скочи на свой бивш министър заради кабинета
09 Апр. 2026

ПП-ДБ и коалицията на Радев са похарчили най-много за медийна реклама
09 Апр. 2026

Действащ министър се оказа в незаконна агитация
09 Апр. 2026

Борисов: Този път ГЕРБ няма да е от страната на булката
08 Апр. 2026

Съмнения за предизборни манипулации в ТикТок изнервиха Радев
08 Апр. 2026

Един кандидат-депутат на ПБ се оказа агент на ДС
08 Апр. 2026

БСП атакуват НС с пионерки, "День победы" и унищожена с циркуляр корупция
08 Апр. 2026

Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
08 Апр. 2026

Камерите в изборните секции ще се проверяват на всеки 10 минути
07 Апр. 2026

Протоколи без грешка гарантират 15 евро бонус за членове на СИК
07 Апр. 2026

