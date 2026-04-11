98% от предизборните дарения отиват за Радев и Пеевски

Сумите, дадени от граждани за предизборната кампания досега, отиват почти изцяло в "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев и ДПС на Делян Пеевски. Това показват данните в регистъра на Сметната палата, където участниците в изборите на 19 април отчитат приходите за своите кампании (данните са към 9 часа на 11 април – бел.а.).

Даренията от граждани възлизат на общо 975 824,07 евро – парични и непарични. Коалицията на Радев е получила 657 489,21 евро, което е две трети от цялата сума. На партията на Пеевски поддръжници са предоставили 300 350 евро.

Иначе казано, към двете формации се стичат 98% от всички предизборни дарения. Това повдига въпроса - защо другите политически сили не могат или не желаят да си осигурят финансова подкрепа от своите поддръжници.

Интересно при ДПС е, че цялото финансиране идва от само петима дарители. Двама от тях са дали двете най-големи единични дарения за кампанията досега - 120 000 евро от Тихомир Андонов и 100 000 евро от Пламен Пейков. И двамата посочват в декларациите за произход на средствата, че идват от дивиденти. Не дават обаче конкретни данни за източника, въпреки че това се изисква при декларирането.

По-различно стоят нещата при парите, дадени за кампанията от кандидатите за депутати. Досега те възлизат общо на 246 059,71 евро, от които половината – 122 344,82 евро, идват от претенденти за парламента от листите на ПБ. От останалите повечето са дарени от кандидати на ПП-ДБ (44 807,38 евро – парични и непарични), БСП-ОЛ (29 351,51 евро – парични и непарични), “Сияние” (19 200 евро) и др.

Цялата сума, отчетена до момента за кампанията в регистъра на Сметната палата, възлиза на 1 221 883,78 евро – парични и непарични, общо от граждани и кандидат-депутати.