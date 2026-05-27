КПК ще заработи и при избрани трима от петимата ѝ членове

Възкресената Комисия за противодействие на корупцията (КПК) ще може да се конституира дори в случай, че са избрани трима от петимата й членове. Така е записано в проекта за Закон за противодействие на корупцията, внесен от служебния кабинет "Гюров", който днес временната правна комисия на парламента прие на второ четене.

Управляващите спешно се опитват да приемат наново закона, който предното Народно събрание отмени, за да спасят евросредства по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Това трябва да стане до края на май, а законът да бъде обнародван до 5 юни. След това в срок от един месец трябва да бъдат избрани новите комисари.

Според проекта КПК ще се състои от петима членове – по един посочен от парламента, президента, общите събрания на върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. Всеки от тези органи трябва да избере представител от своята квота. В случай че някой от тях не го направи, тогава съставът на комисията се конституира, ако са избрани поне трима членове.

От правосъдното министерство обясниха, че са предложили тази мярка на Европейската комисия, която е поискала да разбере какво ще правим, ако някоя от квотите остане незапълнена, и са получили одобрението на Брюксел. Във ведомството смятат, че това дори ще стимулира петте органа да излъчат свои представители.

По предложение на Петър Витанов от ПБ беше сложено възрастово ограничение на бъдещите членове на антикорупционната комисия. Според законопроекта за членове на КПК се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, минимум магистърска степен и 10 години юридически стаж. Към този текст беше добавено, че те трябва да са на възраст, която позволява да завършат 5-годишния си мандат преди да навършат 65 години.

Мотивът е, че така се съобразява законовият текст с разпоредбата от Конституцията, според която магистратите се освобождават от длъжност при навършване на 65-годишна възраст. Причината е, че двама от членовете на възстановената комисия ще се предлагат от общите събрания на върховните съдилища и според вносителите изискването за възраст, което важи за тях, трябва да важи и за останалите трима членове. Те ще се номинират от парламента, президента и Висшия адвокатски съвет.

Някои от участниците в днешната дискусия, конкретно от Висшия адвокатски съвет, изразиха скептицизъм доколко е възможно да изберат свои кандидати за антикорупционната комисия в кратки срокове. Даже лансираха идея да се запише в закона, че за първия избор на членове няма да важат сроковете в изборните процедури, защото иначе ще се стигне до нарушаването му. В крайна сметка, членовете на правната комисия възприеха предложение на правосъдното министерство въпросните срокове да не се прилагат при първоначалното конституиране на КПК.

Депутатите от ПБ Елена Нонева и Асен Бабачев бяха предложили куп промени в сроковете по процедурата по избор на членовете - включително изборът да се проведе до 6 месеца от изтичането на мандата на действащите членове. В хода на обсъждането се оказа, че те влизат в противоречие с други срокове. Трябваше да се прави прегласуване и накрая депутатите от правната комисия бяха склонни да останат със сроковете от оригиналния законопроект, за да не объркат вътрешната логика на законопроекта.

Спорна тема беше въпросът за функциите на антикорупционната комисия, която също като разпуснатия си предшественик, ще може да разкрива и разследва престъпления. Чуха се критики, че запазването на тези правомощия е грешка с оглед на скандалите около бившата комисия.

От правосъдното министерство посочиха, че Европейската комисия е настояла органът да може да разследва и това в крайна сметка е условие за получаването на средствата по ПВУ. Председателят на временната комисия Янка Тянкова от ПБ заяви, че законът дава достатъчно гаранции срещу превръщането на КПК в „бухалка“. Атанас Славов от ДБ коментира, че каквито и органи да създаваме, същественото е нуждата от реформа на прокуратурата.