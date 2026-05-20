България влиза с 1 млрд. евро в спасителния фонд на еврозоната

БГНЕС Константин Проданов заяви, че членството в механизма е своеобразна застраховка на страната ни, в случай на проблеми.

България се присъедини към Европейския механизъм за стабилност с решение на Народното събрание днес. Той е създаден, за да осигури допълнителна финансова стабилност на еврозоната, като предоставя на страните-членки заеми с ниски лихви и благоприятни условия в случай на нужда. Стъпката е задължителна след приемането на еврото.

За това гласуваха 189 депутати - от ПБ, ГЕРБ-СДС, ДПС, ДБ и ПП. Само 10 от "Възраждане" бяха против.

Предистория

Кандидатурата на България за механизма беше одобрена от борда на гуверньорите му през декември 2025 г. Тогава от Брюксел коментираха, че тази стъпка ще задълбочи интеграцията на страната ни в европейската финансова рамка и ще подкрепи стабилността ѝ.

Механизмът се финансира като продава облигации на финансовите пазари. Разполага с уставен капитал от 709 млрд. евро, който с присъединяването на България ще нарасне до 714,7 млрд. Евро. Реално внесеният капитал ще е 81,7 млрд. евро, от който делът на нашата страна е 991,9 млн. евро.

През първите 5 години на членство ще внасяме по 120,64 млн. евро годишно; в следващите 7 години нямаме допълнителни плащания; а през 2038 г. трябва да внесем еднократно останалите 388,69 млн. евро.

Обсъждане

Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова представи пред депутатите договора за присъединяването. Тя посочи, че всички важни решения на механизма, като предоставянето на финансова помощ, се приемат с единодушие. Това означава, че решения, които създават задължения за България, не могат да бъдат взимани без нейно съгласие. Въпреки че делът ни в общия капитал е малък, гласът ни е равен на всички останали членки. Петкова отбеляза, че като част от механизма страната ни ще има достъп до средства, техническа повощ и експертиза, ако изпита остра нужда, а това ще повиши и доверието на международните инвеститори.

От страна на ГЕРБ бившият финансов министър, а сега депутат Владислав Горанов лично благодари на управляващите, че са подкрепили стъпка, предприета от кабинета "Желязков". "Не правите грешка, напротив. Ако сте си позволили в предизборната кампания да създадете друго отношение към еврото, днес е моментът да се поправите", обърна се той към депутатите от мнозинството. Така Горанов напомни, че в през цялата последна година Радев обвиняваше предния парламент, че е вкарал преждевременно страната в еврозоната и лично инициира референдум за това.

"Не сме тук да дебатираме присъединяването към еврозоната – то е факт, цената за него е платена, тя беше висока, включително през определени инфлационни процеси, които се развиха в резултат на това", каза депутатът от ПБ Константин Проданов, който води временната бюджетна комисия на парламента. Той заяви, че членството в механизма е своеобразна застраховка на страната ни, в случай на проблеми. Той обясни, че идеята му е да не се допусне държави с фискални проблеми да фалират, а не да плаща на фалирали държави.

Единствено "Възраждане" разкритикува стъпката. Според зам.-шефа на партията Цончо Ганев Румен Радев и ПБ са създали напразни очаквания в своите избиратели, че като дойдат на власт, ще проведат референдум за членството ни в еврозоната.