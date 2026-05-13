Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Есе

Константин Проданов обиди Достоевски и целия православен свят

(Без да броим протестантите и всички други християни, които живеят, тъй както умеят, без идеята за Чистилище)

Днес, 01:29

ТУ-ТУУУ!!!
Депутатът от ПБ Константин Проданов рекъл по повод регулациите на справедливите цени това:

"Ефективен пазар без ефективни регулатори е като християнство без Чистилище. Или както казва Достоевски: когато няма Бог, всичко е позволено" ("Здравей, България", Нова телевизия)
***
Тука в тоя цитат има сериозни проблеми и се учудвам, че няма реакция от БПЦ. За такива приказки в Руската федерация човек може и да го осъдят за оскърбление на чувствата на верующите!  
Оставям настрана доколко е проява на красив ум и добър вкус това сравнение на регулаторите с Чистилището. Ама все пак, таковата, нали се водим нация православна! 
А Чистилището е католическо понятие. Имаше един православен публицист, който казваше: това е католическа магария! Но да не оскърбяваме и католиците, ами да караме по дебелите книги. 
Аз не съм християнин, не са ми оскърбени чувствата на верующ, но имам такива приятели и не искам да обиждат православната ни вяра! 
В правата ни вяра има подобни идеи като католическото Чистилище, само че православните мислители са ги развили тези идеи съвсем различно и в крайна сметка гарантирам, че в православието няма такова нещо Чистилище.
В Данте има, в православието няма. 
Втората част на цитата от г-н Проданов поне е коректна спрямо Достоевски - действително в неговите съчинения има такава идея, че когато няма Бог, идват бесовете и всичко е позволено, а когато всичко е позволено, хората правят ужасителни и монструозни работи. 
Ама кел файда от коректното цитиране, щом вече сме обидили православния Достоевски, че като няма Чистилище - и християнството му е непълноценно, недобре урегулирано. Като някакъв разгул на свободния пазар, който дере по девет кожи от гърба на всички, без оглед на пол, раса, религиозна принадлежност. 
То е ясно, че свободният пазар плаче за един дълъг регулаторен тризъбец, но освен целия православен свят, г-н Проданов обижда и повечето протестанти, които също я карат някак без Чистилище - лютерани, калвинисти, баптисти, англикани... И те ли са недостойни за християнската вяра? 
Дори и бившият семинарист Йосиф Сталин е силно оскърбен, защото със сигурност е цопнал дълбините на Ада без никаква Чакалня и никакво Чистилище - по православному! 
И скърцайки със зъби, така се е ядосал на глупостите на Проданов, че е просъскал грозно-зловещо: РАССТРЕЛЯТЬ! 

расстрелять!
Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

есе, Достоевски, Сталин, Константин Проданов

Още новини по темата

Хърватско "Престъпление и наказание" на Йерней Лоренци гостува в Народния
22 Апр. 2026

Малко хора знаят, че във ФСБ се влиза по рождение
03 Апр. 2026

Кратък исторически откъс - за поука и назидание
20 Февр. 2026

Видя България и се отказа от руснящината си
24 Яну. 2026

Йордан Ръсин надава "Викове от подземието" по Достоевски
20 Яну. 2026

Чорапена каратека: Започна битката на тодор-живковците
19 Яну. 2026

Супрематизъм и супремасизъм: черните квадрати от Малевич до Епстийн
25 Дек. 2025

Вземете корейски другар у дома
05 Дек. 2025

По случай 80-годишнината на Никита "Бесогон" Михалков
23 Окт. 2025

Flashback: Не бил Костов, а Пеевски с отложено действие
16 Окт. 2025

Маргарита Младенова продължава „Идиот“ по Достоевски с „Лицето на ближния“
15 Септ. 2025

Братя Нобел подпомогнаха руския милитаризъм - ще има ли санкции за Нобеловия комитет?
26 Авг. 2025

Навършват се 86 години от тайния пакт Хитлер - Сталин
23 Авг. 2025

Шамари с ненонормалитет 
28 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса