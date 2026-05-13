Константин Проданов обиди Достоевски и целия православен свят

ТУ-ТУУУ!!!

Депутатът от ПБ Константин Проданов рекъл по повод регулациите на справедливите цени това:



"Ефективен пазар без ефективни регулатори е като християнство без Чистилище. Или както казва Достоевски: когато няма Бог, всичко е позволено" ("Здравей, България", Нова телевизия).

***

Тука в тоя цитат има сериозни проблеми и се учудвам, че няма реакция от БПЦ. За такива приказки в Руската федерация човек може и да го осъдят за оскърбление на чувствата на верующите!

Оставям настрана доколко е проява на красив ум и добър вкус това сравнение на регулаторите с Чистилището. Ама все пак, таковата, нали се водим нация православна!

А Чистилището е католическо понятие. Имаше един православен публицист, който казваше: това е католическа магария! Но да не оскърбяваме и католиците, ами да караме по дебелите книги.

Аз не съм християнин, не са ми оскърбени чувствата на верующ, но имам такива приятели и не искам да обиждат православната ни вяра!

В правата ни вяра има подобни идеи като католическото Чистилище, само че православните мислители са ги развили тези идеи съвсем различно и в крайна сметка гарантирам, че в православието няма такова нещо Чистилище.

В Данте има, в православието няма.

Втората част на цитата от г-н Проданов поне е коректна спрямо Достоевски - действително в неговите съчинения има такава идея, че когато няма Бог, идват бесовете и всичко е позволено, а когато всичко е позволено, хората правят ужасителни и монструозни работи.

Ама кел файда от коректното цитиране, щом вече сме обидили православния Достоевски, че като няма Чистилище - и християнството му е непълноценно, недобре урегулирано. Като някакъв разгул на свободния пазар, който дере по девет кожи от гърба на всички, без оглед на пол, раса, религиозна принадлежност.

То е ясно, че свободният пазар плаче за един дълъг регулаторен тризъбец, но освен целия православен свят, г-н Проданов обижда и повечето протестанти, които също я карат някак без Чистилище - лютерани, калвинисти, баптисти, англикани... И те ли са недостойни за християнската вяра?

Дори и бившият семинарист Йосиф Сталин е силно оскърбен, защото със сигурност е цопнал дълбините на Ада без никаква Чакалня и никакво Чистилище - по православному!

И скърцайки със зъби, така се е ядосал на глупостите на Проданов, че е просъскал грозно-зловещо: РАССТРЕЛЯТЬ!

расстрелять!