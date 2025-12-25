Супрематизъм и супремасизъм: черните квадрати от Малевич до Епстийн

Черни супрематически форми се появиха в супремасистките Досиета Епстийн.

Министерството на правосъдието в САЩ започна да публикува на части прословутите Досиета Епстийн, ала с множество черни правоъгъници върху тях - цензурна мярка, имаща за цел да предпази личните данни на жертвите в мегааферата, както и да не се допусне разкриване на сведения, които могат да попречат на разследването, което продължава.



Така изглеждат много файлове от Досетата Епстийн на върха на меча на американската Темида.

***

Джефри Епстийн е доказан боклук - елитен сводник, осъден за педофилски престъпления и трафик на хора.

Преди няколко години той умря в затвора при предполагаемо самоубийство, а самоубийството под стража е един цял отделен жанр в криминалистиката.

В световната история това се е удавало на много малко хора - в България имаше един случай, когато пернишки главорез успя да се самоубие под носа на конвоя, докато го водиха на оглед в апартамент.

Както около всяко голямо престъпление, така и около Досиетата Епстийн има цяла митология - коя световна знаменитост кога, как и доколко се е забъркала с мръсотиите на Епстийн. Заради връзки с Епстийн принц Андрю например беше отлъчен и низвергнат от британската корона, лишен от звания и титли, прогонен от Уиндзор.

Крайните МАГА-тръмписти открай време разпространяват конспиративни теории, според които тайно сатанистко общество, съставено предимно от демократи и Килъри Клинтън, е било на абонамент при Епстийн.

Затова и обнародването на Досиетата Епстийн бе едно от предизборните обещания на Тръмп. Но след като влезе отново в Белия дом, президентът почна да го усуква и дълго време възпрепятстваше изпълнението на това обещание - защото и неговото име се върти из тия файлове. Под двоен натиск на републиканци и демократи обаче Тръмп все пак подписа закона и публикуването на документите започна - но с множество заличавания и черни геометрични фигури. Измежду супрематическите фигури се мяркат имената и образите на Бил Клинтън, Доналд Тръмп и много други знаменитости, които и без да са замесени в престъпленията на Епстийн, очевидно са гравитирали опасно близо.

Един от публикуваните документи пък представлява 149 страници с напълно заличено съдържание!

Четенето на този документ е преживяване, съпоставимо само със съзерцаването на Черния супрематически квадрат на авангардиста Казимир Малевич - неговата едноименна картина от 1915 е едно от най-известните произведения в световната история на изкуството.

Малевич е създател на течението супрематизъм, което много прилича на супремасизъм, но няма нищо общо, освен латинския корен на двете думи - supremus. Тази латинска дума означава: висш, върховен, височайши, всевишен, последен, предсмъртен, погребален, краен, извънреден, жесток. Колко много и страховити значения!

Супрематизмът е авангардно направление, което съчетава прости цветове и форми, както супремасизмът е създаден от умни манипулатори за прости хора.

Според постановките на супрематизма простите геометрични форми в плътни цветове дават основа на чистото безпредметно изкуство, будещо върховни усещания и показващо духовната същност на нещата. За едни - ала-бала, за други - повод да си разрошват брадите дълбокомислено.

Супремасизмът от своя страна стъпва на идеята за превъзходство на един вид хора над останалите видове почти-хора. Например мнимото превъзходство на бялата раса е Родител Едно на белия супремасизъм, от който произтичат много беди на човечеството - германския нацизъм, апартейд, расовата сегрегация и други.

***

Сред по-малките беди, произтичащи от това явление, е че в наши дни например белите супремасисти твърдят, че съществува световен заговор срещу белия хетеросексуален мъж - с цел да му се отнеме превъзходството, което му се полага над останалата част над човечеството.

У нас в България с най-сериозен тон това го разправят някои колеги - хетерообразни относително сексуални шкембелии. Те са убедени, че срещу тях има заговор, само защото са бели и непоносимо върховнически. И защото са носители на безмилостната матка-правда, което е непоносимо за розовите понита и всякаква подобна измет.

Аз като представител на същото малцинство - бял и все по-ограничено сексуален мъж, мога да кажа, че усещам обратното на такъв заговор. С годините получавам все повече внимание и нежно отношение от семейството и човечеството. Не знам с какво съм го заслужил, но така се получава - вместо да ме дискриминират, ме обсипват с ласки и ласкателства.

Иначе и аз се стремя да давам прости разяснения за сложни процеси като Досиетата Епстийн, супремасизма и супрематизма.

***

Soundtrack:

Shapes Song 2 A shapes song for children.If this video corrupts, please try the link below.http://www.youtube.com/watch?v=Q1xvpti6h0AThis song was written and performed by... Shapes Song 2 A shapes song for children.If this video corrupts, please try the link below.http://www.youtube.com/watch?v=Q1xvpti6h0AThis song was written and performed by...





