Братя Нобел подпомогнаха руския милитаризъм - ще има ли санкции за Нобеловия комитет?

Шведската фамилия не само върти сериозен бизнес с империята, но създава ключови предпоставки за индустриалното и военното ѝ развитие

Днес, 00:04
Лого на Нефтеното дружество на Братя Нобел. Ползвало се е до 1920, когато при съветизацията на Азърбайджан всички бизнеси се национализират. След много разправии чак към края на 1920-те семейство Нобел получава мижави компенсации.

Доналд Тръмп хищно се облизва за мирния Нобел, не го крие и полага неимоверни усилия да спре войните по света, особено руската завоевателна война в Украйна. За нея американският президент се хвалеше предизборно, че ще накара оръжията да замлъкнат за 24 часа, още преди да встъпи в длъжност. 
Доналд Тръмп има исторически коз, който му подсказваме в това есе - той има пълни основания да заплашва Нобеловия комитет със санкции, мита, анексия и каквито още наказателни мерки му хрумнат, защото шведската фамилия Нобел още от 19 век подпомага агресивната външна политика на Руската империя. 
Нека си припомним малко исторически факти. 
Военните кампании на Русия са немислими без силна финансова и индустриална база. 
Такава база са например британските металургични предприятия в Донбас и разработването на нефтените залежи в Баку. 
Относно Донбас - там инвестират Братя Хюз, фактически те създават днешния Донецк, който първо се е казвал Юзовка (по фамилията на индустриалците Хюз = Юз). По време на Руско-турската освободителна война там е най-големият завод за чугун, който разбира се работи най-вече за армията. Но британските инвестиции не са толкова интересни, защото британците не раздават Нобели за мир. 
Затуй да се съсредоточим върху Братя Нобел. 
1870-те години те наливат основите на руската петролна индустрия - също ключов фактор за индустриалната база и завоевателните амбиции на Империята. Това става в Баку - днес враждебна на Руската федерация столица, но доскоро приятелска, а за времето, което разглеждаме - неделима част от Руската империя. 
Бранобел - нефтеното предприятие на Братя Нобел с кантора в Петербург, стартира официално през 1879 (тоест след Освободителната война). Но семейство Нобел още преди нефтените си подвизи има огромен бизнес в Русия и произвежда например приклади за пушки. 
Точно покрай тия приклади единият Брат Нобел е пратен в Кавказ за доставка на орехово дърво, от което правят въпросните приклади. Там той попада в Баку, осъзнава гигантските възможности на черното злато и решава да инвестира пари от "дървения бизнес" в рафинерия. Още през 1876 той почва да добива и преработва петрол в Баку. 
Този брат е Роберт Емануилович Нобел, пионер в руския нефтен добив. Бащиното му име на шведски естествено е само Емануил, но фамилията е била дълбоко интегрирана в руското общество и си е имала руски имена. 
Другите акционери в нефта на Баку са: 
Людвиг Емануилович Нобел - индустриалец, наричан „петролния крал на Баку“.
Знаменитият Алфред Бернхард Нобел - изобретател на динамита и създател на Нобеловите награди.
И някой си Петър Александрович Билдерлинг, който не ни интересува, защото и той не раздава Нобели. 
Тук има особеност - защо родените от една майка и един баща братя Людвиг, Роберт и Алфред са с различни втори имена? 
Защото Людвиг и Роберт са прекарали голямата част от живота си в Русия и са се подписвали с бащино име Емануилович, а Алфред си е живял в Гнилия Запад и неговото Бернхард не е бащино име, а второ лично по лютеранската традиция. 
Май пропуснахме да споменем, че бащата Емануил Нобел - също сериозен инженер и бизнесмен, е известен като разработчик на морски мини. 
И така, първите нефтени стъпки на Нобел са още през 1873-75, а през 1876 започва и производство. Така че братята са помогнали и за нашето Освобождение с военни поръчки и финансово-икономическа стабилност. 
Особено важно - Братя Нобел построяват първия в Русия нефтопровод. Людвиг Нобел е въвел керосиновите лампи, железопътните цистерни за нефт и цялата логистика, която прави руската империя по-независима от внос на горива. Братя Нобел стават най-големият производител и търговец на петрол в Империята. Това е стратегически ресурс - гориво за армията, индустрията, транспорта.
Така че имаме пълни основания да кажем: в последната четвърт на XIX век фамилията Нобел доприняся за укрепването на ресурсната база на империята, което индиректно подпомага и агресивната ѝ външна политика. Техните пари и технологии укрепват руската военна мощ.
Ето това е голям исторически коз за Доналд Тръмп, който при правилна артикулация и комуникация няма нужда дори да лъже - това са исторически факти: Нобел наливат пари и технологии в руската агресивна външна политика, а сега Нобеловият комитет се стиска за един Нобел. 
Хората от Комитета заслужават строги санкции! 
Освен ако не си вземат бележка - да целунат ръка, да връчат наградата с колкото там пари и световна слава се полагат на Доналд Първи Миротворец - и да си гледат спокойно живота!  

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
