Асен Василев с кавърверсия на Чърчил

Асен Василев вдигна партията и привържениците на оружие срещу отрицателни явления и отрицателни личности.

В тази публикация няма да обсъждаме кой колко е крив политически, кой е мафиот и кой е корупционист. Тук ще обърнем внимание само на една културно-историческа рима.

При публичните си изяви в последните дни Асен Василев повтаря следното: "Ще ги бием на площадите. Ще ги бием в съдебната зала. Ще ги бием в парламента. Ще ги бием в Европа".

Звучеше ми някак познато, ала мина известно време, докато загрея, че тази импресия е предназначена за културна публика като мен, с извинение. Не знам дали е суфлаж от някой пиар или лично хрумване на Асен Василев (то няма и значение), но това всъщност е вариация на знаменитата реч на Уинстън Чърчил, произнесена на 4 юни 1940 г. пред Камарата на общините след влизането на Великобритания във Втората световна война. Тази реч става известна с условно заглавие We shall fight on the beaches ("Ще се бием на плажовете") и е продължение на друга знаменита реч от 13 май същата година, известна като Blood, toil, tears, and sweat ("Кръв, пот и сълзи").

Накратко - Чърчил обещава на сънародниците си само непосилен и кървав труд, жестоки изпитания, страдания, тежка борба. А после ги надъхва с мобилизираща реч за това, че ще се бият на плажовете, по улиците, по хълмовете, по земя и въздух, във Франция и където още се наложи, и разбира се - ние никога няма да се предадем (we shall never surrender).

Цялата тази реч е чиста поезия и неслучайно Бай Сър Уинстън Чърчил е Нобелов лауреат за литература.

Моето поколение (родените през 1970-те) в училище и в читанките естествено не сме учили тази реч, но по-културните от нас слушаха хеви метъл и познаваме този пасаж от речта на Чърчил We shall fight on the beaches, защото е включен в концертни изпълнения на Iron Maiden и във видеото към песента им от 1984 Aces High. Тази песен е вдъхновена от Битката за Британия - борбата за господство във въздуха през юли - ноември 1940.

Не знам дали Асен Василев е слушал Iron Maiden, не знам дали по собствено влечение се е вдъхновил от Чърчил, но във всеки случай е похвално да се подражава на такива високи образци.

Това е, както казваше Исак Бабел - мускулатурата на думите.

(С тая "мускулатура на думите" Бабел се подмазва на Сталин, но ще му простим, защото в началото на 1940-те е разстрелян при Сталиновите репресии.)

***

Iron Maiden, Aces High (започва с Чърчил):

Речта е използвана и в много филми: