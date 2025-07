ПП опитва протести с ДПС - Доган и всички омерзени от "двете мутри"

След случая с варненския кмет Благомир Коцев ПП опитва да свика национални протести, по идея приличащи на тези от 2020 г. Това става ясно от различни активности през последните дни. Мишена са "прокурорският произвол", "двете мутри", "диктатурата, "беззаконието". Днес по обед патетично обръщение в този дух направи Кирил Петков, канейки в демонстрациите и ДПС - Доган: "Колеги от АПС, съжалявам, че когато започнаха с вас, не се усетихме, че това не е вътрешна ДПС интрига, а е започнала атака срещу правовия ред в държавата. Двете мутри си повярваха, че за тях закони няма. Грешка беше, която трябва сега да поправим. Този протест не е политически, той е национален. Излезте и вие".

Вече на микрофоните пред множеството във Варна бе обявено, че демонстрациите в града ще станат регулярни. Екран, клипове, музика (Let it Be, Hey Jude...), отпечатани транспаранти, раздавани свирки - всичко това го имаше в понеделник на протеста - личи, че е в ход организация. Утре вечер множество ще се събере не само в морския град, а още в София, Русе; планирани са събития в Лондон, Берлин, Мюнхен. В мрежите текат и професионално изпипани клипове с призиви към хората за включване. Коалиционният партньор ДБ също участва в подготовката. Но все пак по-голямата активност е на ПП, чийто фигури в София и Варна попаднаха под прокурорски и на антикорупционната комисия прицел, като варненският случай опря дори до Асен Василев.

Ще има събития и в чужбина pic.twitter.com/QPrs6f2Iot — Мадам Р. (@Bebo_debel) 14 юли 2025 г.

Всички за Благо!

Благо за всички! pic.twitter.com/M9a30HjHp4 — Младежи за Промяната (@Mladezhi) 14 юли 2025 г.

А Петков отправи обръщение и към старите си протестни приятели. "За бившите колеги от Единение, СЕК, Ние идваме, Мутри вън – знам, че ни упреквате за много неща, но време е да загърбим грешките от миналото и да покажем на тези мутри, че има граници, които не могат да преминат. Спаси София – знам, че това е и ваша битка от години", написа той в социалните мрежи. Поканата му не подмина "гражданите" от БСП и ИТН, колоритно се обърна и с: "Росене, премиере, не им давай да те разхождат като мечка, да те слагат за параван дори за това безобразие с Благо. Помниш ли Костинброд?". "Даниел", очевидно вътрешният министър, също не бе подминат:

ПОЗИЦИИ

Междувременно днес ПП подаде два сигнала до Инспектората към Висшия съдебен съвет срещу магистрати по случая с Коцев и другите трима задържани. Първият сигнал е срещу прокурорите Георги Иванов и Ахмед Кокоев. Според ПП те съзнателно са заобиколили правилата за подсъдност, пренасяйки процеса от Варна в София. Вторият сигнал е срещу съдия Стоян Михов, който разглеждаше искането за задържане под стража. Той отхвърлил възраженията без убедителни мотиви.

Успоредно с позиция излезе и Съюзът на съдиите в България. Организацията призова "представителите на останалите власти да зачитат независимостта на съдебната власт и да не подкопават допълнително ниското обществено доверие в нея". Също и да се "въздържат от необосновано засягане на личното достойнство на критикувани за техни решения съдии".