Ние сме деца на телефона -
селфита с нацупени муцунки,
Ний сме перспектива в макарона -
слънчеви маймунки-цунки-гунки!
Искаме да ни е интересно
във благоприятна ситуация.
Учим се от клипчета и песни,
искаме подкрепа, мотивация.
Трудно ни е да се концентрираме
повече от няколко секунди.
Весело е да ни концертирате -
скечове, мемета, лападунди.
Кодовете в бедните ни лейки
идат от престъпно възпитание:
вчера бяхме рунтави копейки,
днеска - антипрасешко въстание.
Експериментален алгоритъм и
недоизяснена куролация:
ние сме най-нова генерация
и тепърва здраво ще ви ритаме.
Лира и шмиргел
Автопортрет на Генерация Z
12 Дек. 2025Г-н БАЛЕВ
Pixabay
Заспалата генерация се събуди и всички се втурнаха да я ухажват с номера от детската градина.
Заспалата генерация се събуди и всички се втурнаха да я ухажват с номера от детската градина.
Ние сме деца на телефона -
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в “Сега”,
можете да направите дарение през PayPal
можете да направите дарение през PayPal