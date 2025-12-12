Медия без
Лира и шмиргел

Автопортрет на Генерация Z

12 Дек. 2025
Заспалата генерация се събуди и всички се втурнаха да я ухажват с номера от детската градина.
Ние сме деца на телефона -
селфита с нацупени муцунки,
Ний сме перспектива в макарона -
слънчеви маймунки-цунки-гунки! 

Искаме да ни е интересно
във благоприятна ситуация. 
Учим се от клипчета и песни, 
искаме подкрепа, мотивация.

Трудно ни е да се концентрираме
повече от няколко секунди. 
Весело е да ни концертирате -
скечове, мемета, лападунди. 

Кодовете в бедните ни лейки 
идат от престъпно възпитание:
вчера бяхме рунтави копейки,
днеска - антипрасешко въстание.

Експериментален алгоритъм и 
недоизяснена куролация:
ние сме най-нова генерация 
и тепърва здраво ще ви ритаме. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
