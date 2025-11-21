Кат нов Христос оттатък океана

издигна ти евангелие ново...

Иван Вазов, "Уилсону", 1919*



Кат нов Нерон оттатък океана

ти стигна нови точки на разврата

и толкоз миротворческа промяна,

че ще получиш Нобел за войната.



И ти като Нерон си покровител

на християнски гонки и кланета,

а в твоята държава си гонител

на чужденци от цялата планета.



Така омеси истина с лъжа

и глупоста с изкуствен интелект,

че аз се чудя как да продължа,

а ти се водиш мирен архитект.



Но твоите усилия за мир

с бензин гасят световния пожар;

с клиничната ти страст за келепир

приличаш на пиян и тъп стражар.



Когато видиш кюлчета от злато,

очите ти са вече палачинки;

в главата ти - непроходимо блато

и съвест на цена от две стотинки.



И няма ред във стария конак,

пашата се кандилка с мазен потник.

Светът ни се превръща във бардак,

а ти играеш готиния сводник.

________

* През 1919 Иван Вазов пише одата "Уилсону", посветена на американския президент Удроу Уилсън и неговите усилия за справедлив мир след Първата световна война. "14-те точки на Уилсън" е проектът на САЩ за следвоенна Европа - конкурентен документ на "Декрета за мир" на Ленин.