Кат нов Христос оттатък океана
издигна ти евангелие ново...
Иван Вазов, "Уилсону", 1919*
Кат нов Нерон оттатък океана
ти стигна нови точки на разврата
и толкоз миротворческа промяна,
че ще получиш Нобел за войната.
И ти като Нерон си покровител
на християнски гонки и кланета,
а в твоята държава си гонител
на чужденци от цялата планета.
Така омеси истина с лъжа
и глупоста с изкуствен интелект,
че аз се чудя как да продължа,
а ти се водиш мирен архитект.
Но твоите усилия за мир
с бензин гасят световния пожар;
с клиничната ти страст за келепир
приличаш на пиян и тъп стражар.
Когато видиш кюлчета от злато,
очите ти са вече палачинки;
в главата ти - непроходимо блато
и съвест на цена от две стотинки.
И няма ред във стария конак,
пашата се кандилка с мазен потник.
Светът ни се превръща във бардак,
а ти играеш готиния сводник.
* През 1919 Иван Вазов пише одата "Уилсону", посветена на американския президент Удроу Уилсън и неговите усилия за справедлив мир след Първата световна война. "14-те точки на Уилсън" е проектът на САЩ за следвоенна Европа - конкурентен документ на "Декрета за мир" на Ленин.
Лира и шмиргел
Тръмпу
Империя, командвана от луд
Il Pa-Drone (The Master Drone), известна още като Бог Император Тръмп, е 20-метрова скулптура от папиемаше, произведение на италианския художник Фабрицио Гали за Карнавала на Виареджо през 2019.
Кат нов Христос оттатък океана
