Лира и шмиргел

Тръмпу

Империя, командвана от луд

Днес, 02:03
Il Pa-Drone (The Master Drone), известна още като Бог Император Тръмп, е 20-метрова скулптура от папиемаше, произведение на италианския художник Фабрицио Гали за Карнавала на Виареджо през 2019.
Кат нов Христос оттатък океана
издигна ти евангелие ново...
        Иван Вазов, "Уилсону", 1919*

Кат нов Нерон оттатък океана
ти стигна нови точки на разврата
и толкоз миротворческа промяна,
че ще получиш Нобел за войната. 

И ти като Нерон си покровител
на християнски гонки и кланета,
а в твоята държава си гонител
на чужденци от цялата планета. 

Така омеси истина с лъжа
и глупоста с изкуствен интелект,
че аз се чудя как да продължа,
а ти се водиш мирен архитект. 

Но твоите усилия за мир
с бензин гасят световния пожар;
с клиничната ти страст за келепир
приличаш на пиян и тъп стражар.

Когато видиш кюлчета от злато,
очите ти са вече палачинки;
в главата ти - непроходимо блато
и съвест на цена от две стотинки. 

И няма ред във стария конак,
пашата се кандилка с мазен потник. 
Светът ни се превръща във бардак,
а ти играеш готиния сводник. 
________
* През 1919 Иван Вазов пише одата "Уилсону", посветена на американския президент Удроу Уилсън и неговите усилия за справедлив мир след Първата световна война. "14-те точки на Уилсън" е проектът на САЩ за следвоенна Европа - конкурентен документ на "Декрета за мир" на Ленин.

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
