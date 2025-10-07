Медия без
политическа реклама

Лира и шмиргел

Ако имах малко власт...

07 Окт. 2025

Ако имах малко власт - 
пускам Благо от ареста
и на Шиши с дива страст
щях да го набия с двеста!

Да съм премиер - о, да,
щях да съм по-нервен,
ала щеше и вода
днес да има в Плевен.

Щяха в Плевен да се къпят,
вместо в Свети Влас, 
ама няма да им стъпя
щом не съм на власт.

Да не бях глава от лук -
щях да карам Таки
със софийския боклук
да играй сиртаки. 

Ако имах дупе аз -
Руско-турския поток
щях да пълня с чревен газ
в триминутен срок.

Искам в рОдината мила
мир, свобОда, боб и леб;
ако имах малко сила,
щях да си запазя ГЕРБ.

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
