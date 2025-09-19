Какво ще да е туй голямо Д?...
"Д" като Дани, Къдравата прима -
гаранция за боя, за реда
и за стабилността непоклатима.
"Д" като Дилов - интелектуалец,
превърнал съвестта си в тъпа смешка:
мечтае си за дупе на страдалец
и Дани да го ступа по погрешка.
"Д" като дирник връз прокуратурата -
министрите затиснал със корема;
обяздил вече и магистратурата,
и Околосъдебната система.
"Д" като дълг и дългова спирала -
контрацептив за спрялата държава;
"Д" като демография заспала,
достойна като стара бойна слава.
"Д" като данък, който през бюджета
зарежда магазините за хората;
попълва и отделни чекмеджета -
и тъй увеличава диаспората.
"Д" като Доналд и разбира се Делян -
и "Д" като Голямата депресия.
"Д" като дъно - не на океан,
а дъното на древната професия
в поредната парламентарна сесия.
Лира и шмиргел
С главно Д като...
Какво ще да е туй голямо Д?...
можете да направите дарение през PayPal