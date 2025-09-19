Медия без
Лира и шмиргел

С главно Д като...

Днес, 19:39
"Д" като ДПС.
Фейсбук група на ДПС-Ново Начало
"Д" като ДПС.

Какво ще да е туй голямо Д?...

"Д" като Дани, Къдравата прима -
гаранция за боя, за реда
и за стабилността непоклатима. 

"Д" като Дилов - интелектуалец,
превърнал съвестта си в тъпа смешка: 
мечтае си за дупе на страдалец
и Дани да го ступа по погрешка. 

"Д" като дирник връз прокуратурата -
министрите затиснал със корема;
обяздил вече и магистратурата,
и Околосъдебната система. 

"Д" като дълг и дългова спирала - 
контрацептив за спрялата държава;
"Д" като демография заспала,
достойна като стара бойна слава.

"Д" като данък, който през бюджета
зарежда магазините за хората;
попълва и отделни чекмеджета - 
и тъй увеличава диаспората. 

"Д" като Доналд и разбира се Делян -
и "Д" като Голямата депресия.
"Д" като дъно - не на океан,
а дъното на древната професия
в поредната парламентарна сесия. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
