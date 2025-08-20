Медия без
Лира и шмиргел

Девойката, която си постла

22 Авг. 2025

Девойката получи инструктаж
и - раз-два-три - окото ѝ не мига;
натрупа в институциите стаж
и вече влезе в Домовата книга.

Инструкциите точно изпълнява
със малко ала-бала, трала-ла -
и толкова проблеми ни спестява
девойката, която си постла. 

Тя си постла килимчето червено.
Във погледа ѝ свети изумруд. 
Дори да схваща бавно, е простено,
щом влага послушание и труд. 

Тя си постла, но не да се наспинка - 
и тя съвсем не е такава какичка,
и тя не е доказана калинка.
Напротив! Тя е чиста божа кравичка. 

Тя беше административна странница,
но вече е във висшата ни лига;
и ето - тя отваря нова страница
на схемите във Домовата книга! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
