Девойката получи инструктаж
и - раз-два-три - окото ѝ не мига;
натрупа в институциите стаж
и вече влезе в Домовата книга.
Инструкциите точно изпълнява
със малко ала-бала, трала-ла -
и толкова проблеми ни спестява
девойката, която си постла.
Тя си постла килимчето червено.
Във погледа ѝ свети изумруд.
Дори да схваща бавно, е простено,
щом влага послушание и труд.
Тя си постла, но не да се наспинка -
и тя съвсем не е такава какичка,
и тя не е доказана калинка.
Напротив! Тя е чиста божа кравичка.
Тя беше административна странница,
но вече е във висшата ни лига;
и ето - тя отваря нова страница
на схемите във Домовата книга!
Лира и шмиргел
Девойката, която си постла
22 Авг. 2025Г-н БАЛЕВ
Девойката получи инструктаж
