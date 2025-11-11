Медия без
Лира и шмиргел

Особен управител

10 Ноем. 2025
Pixabay

Гледаш ме особено, момче.
На Лукойл ли си домоуправител? 
Сън ли си или физическо лице? 
Или пък мета-юридически представител?   

Лук и олио, и олио, и лук, 
свинско с тиква, газ, мас и оцет,
още щипка някакъв боклук
и подправка за интегритет.

Забъркай ми салата с много кеш
и много яка диверсификация.
Не искам грешки, за да няма леш 
и полет на духа
с дефенестрация.

Промоция в безмитен магазин -
продават рафинерия с държава;
Налей ми във салатата бензин,
но никога недей ме огорчава.

Лук и олио, и малко свински пръжки,
тънки-тънки резени сланина; 
най-доброто средство против въшки
е добрата стара гилотина

Ти не живееш, ти гориш като петрол,
ти сменяш агрегатни състояния;
най-доброто срещу главобол
е финал на всичките страдания. 

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
