Гледаш ме особено, момче.
На Лукойл ли си домоуправител?
Сън ли си или физическо лице?
Или пък мета-юридически представител?
Лук и олио, и олио, и лук,
свинско с тиква, газ, мас и оцет,
още щипка някакъв боклук
и подправка за интегритет.
Забъркай ми салата с много кеш
и много яка диверсификация.
Не искам грешки, за да няма леш
и полет на духа
с дефенестрация.
Промоция в безмитен магазин -
продават рафинерия с държава;
Налей ми във салатата бензин,
но никога недей ме огорчава.
Лук и олио, и малко свински пръжки,
тънки-тънки резени сланина;
най-доброто средство против въшки
е добрата стара гилотина
Ти не живееш, ти гориш като петрол,
ти сменяш агрегатни състояния;
най-доброто срещу главобол
е финал на всичките страдания.
Лира и шмиргел
Особен управител
10 Ноем. 2025Г-н БАЛЕВ
