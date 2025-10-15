Целуваше ме снощи Георг -
изобщо не мирише;
запуших го със тапа корк
и щангата на Шиши!
Печеля вота без дори
плакати и афиши,
шом имам планини с пари
и щангата на Шиши.
От мене само чакат знак
и носят ми бакшиши;
под герба ми се снимат пак
до щангата на Шиши.
Не са ми и притрябвали
калинките на Боце;
те идват си сами - или
лежат при Благо Коцев.
Не бих желал дори
самата Баба Ванга,
щом имам планини с пари
и мойта мила щанга.
Лира и шмиргел
Щангата на Шиши
15 Окт. 2025Г-н БАЛЕВ
