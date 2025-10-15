Медия без
Лира и шмиргел

Щангата на Шиши

15 Окт. 2025

Целуваше ме снощи Георг - 
изобщо не мирише;
запуших го със тапа корк
и щангата на Шиши! 

Печеля вота без дори
плакати и афиши,
шом имам планини с пари
и щангата на Шиши. 

От мене само чакат знак
и носят ми бакшиши;
под герба ми се снимат пак
до щангата на Шиши. 

Не са ми и притрябвали
калинките на Боце;
те идват си сами - или
лежат при Благо Коцев.

Не бих желал дори
самата Баба Ванга,
щом имам планини с пари
и мойта мила щанга. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
