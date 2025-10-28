НАС НЕ НИ Е СТРАХ

Кметът на столичния район "Изгрев" Делян Г усилено се готви за забранения Хелоуин в община Елин Пелин.

Кметът Делян ще се преоблече като Мариан Бачев в образа на травестит, както често сме го виждали преди да стане министър на културата. По този начин кметът на "Изгрев" иска да привлече вниманието на обществото към недопустимите опити за сплашване на кметове и деца. Целта му е да изобличи министъра и да покаже, че не го е страх от тъмните сили, сатанизма и забраните.



***

С подобни мотиви ще посети Елин Пелин и първата дама на Франция Брижит Макрон, която също иска да празнува Хелоуин напук на забраните и напук на клеветниците, които твърдят, че тя е мъж. Тя ще се дегизира като мъж и то един конкретен... Чети докрая!



***

Кметът Делян Г получи усещане за сплашване от министъра на културата Мариан Бачев, който му отправи нотариална покана за извинение. А деца и родители в Елин Пелин бяха наплашени от кмета на Елин Пелин, който забрани празнуването на Хелоуин.

Кметът на "Изгрев" и Брижит Макрон решително протестират срещу всички тия опити за сплашване и неприятни усещания.

Размяната на усещания между министъра на културата и кмета на "Изгрев" започна заради обществено усещане за хомо-оргия в Дианабад, където може би са се случили престъпления срещу личността на младеж. На базата на усещанията си обществото решително осъди всички заподозрени заедно с министъра на културата, понеже е в приятелски и професионални отношения с един от заподозрените.

Клеветниците на Брижит Макрон пък искат да внушат на световното обществено мнение усещане, че френският президент живее в брутална хомо-оргия под прикритие на традиционна връзка между учителка и ученик.

Тази размяна на неприятни усещания ескалира на институционално и лично ниво между районния кмет в квартала на разврата и министъра на културата Бачев, който е театрален травестит, приятел и колега на заподозрян в чудовищното дианабадско престъпление.

Но Делян Г и Брижит М не се страхуват, затова заедно и поотделно ще отидат в Елин Пелин с гордо вдигнати глави и разкошни костюми с усещане за ролеви игри. Той - маскиран като травестита Бачев, тя - дегизирана като мъж.

Кметът Делян защити правото си на свободно изразяване на усещанията с такива думи:

"Елин Пелин толкова хубаво се римува с Хелоуин! В свят, пълен с цензори и палачи, нека бъдем Душко Добродушков! Забраненият плод на хелоуинската тиква е най-сладък за Душко Добродушков, героя на Елин Пелин и това го знае всеки българин, който не е невежа! Като хетеросексуалист и баща на три деца искам да изкажа и покажа отвращението си от съчинения по картинка и презумции за виновност! Няма виновни преди доказването на някакви противни работи, които не искам и да си ги представям! Медиите и обществото избързаха с присъдата си, съдът действа под натиск, Мариан Бачев ме заплашва, а колегата кмет на Елин Пелин се опитва да сплаши децата на нашата цивилизация с незаконна забрана за празнуване на Хелоуин и Деня на вси будители!"

Брижит Макрон от своя страна каза, че като хетеросексуалистка се подписва под всяка дума на кмета Делян и също не се страхува ни най-малко от кмета на Елин Пелин и клеветниците си.

"Аз пък ще се маскирам като кмета на Елин Пелин и също ще хапна печена тиква като един Душко Добродушков, преодолял напълно комплексите си!" - заяви Първата дама на Петата френска република.

***