Мирен процес! Тръмп заравя няколко томахавки във Венецуела

НОБЕЛА СЕ ПЕЧЕ НА БАВЕН ОГЪН

Доналд Тръмп не даде ракети "Томахоук" на Украйна, но не е спрял мирните процеси и не се е отказал от Нобела си за мир догодина.

Американският президент засега оставя Украйна и Руската федерация да се навоюват, а той самият като активен борец за мир реши да зарови няколко томахока под малкото Д на Мадуро.

Тази идея му бе внушена от Бойко Борисов, който въпреки натоварената си програма намери време да отскочи до Вашингтон, за да почетат с приятеля си Доналд индиански романи пред камината в Белия дом.

По време на четенето Бойко тактично изманипулира домакина си в добрия смисъл, така че той сам да се сети за заравянето на томахавката. Борисов, който е тънък познавач на романите за Винету, четеше изразително на Тръмп, в паузите масажираше хипнотично ушите му, добавяше свои думи и акцентираше върху пасажите, където се споменава изравяне и заравяне на томахавки. Томахок или томахавка - това е бойната брадвичка на индианците, а нейното символично изравяне и заравяне е съответно обявяване на война и прекратяване на война.



Това име носят и ракетите "Томахоук", които Тръмп ту обещава с половин уста на Володимир Зеленски, ту си ги прибира за друг път, ама без окончателен отказ, за да държи на нокти и другия си приятел Владимир Путин.

С напредването на четенето с хипноза и масажиране Борисов като гугутка на мира започна да шепне сугестивно на приятеля си:



Гулю-гулю, затвори очички,

гулю-гулю, зарови томахавката,

гулю-гулю, Нобел за мир,

гулю-гулю, лук и олио в салатата...







Лука и олиото Борисов ги забърка, защото си прави някакви смети за Лукойл и да има гориво за хората, но задрямалия Тръмп изведнъж млясна, събуди се от лампичката в главата си и радостно извика:

"Амейзинг! Тремендос, майка му стара! Не ти трябва Лукойл, май бой, петрол има и във Венецуела, там ще заровя томахавките и ще има бензин за хората, на тебе ще го дам с бонус машините за гласуване на Мадуро! Благодаря ти за хубавата вечер, Бойко, ти си ми истински приятел, санкции сега няма да сваляме, имаме по-важна работа!" - размаха ръце Тръмп, а вратовръзката му заигра като освободила се от хипнозата кобра и клъвна приятелски Бойко по шкембака.

Тръмп сподели всичките си съображения с близкия си приятел:

"Правя си сметката, май бой, сега да метна малко томахоукс по Мадуро и да уредя мира по целия свят с леко забавяне, така че окончателно да се възцари малко преди раздаването на следващите Нобели. Защото ако издумкаме сега мира, ще си изгорим патроните. Докато стане време за новия транш Нобели, събитието с мира ще загуби тежест и всички ще го приемат за даденост. Хората сега помнят по три минути, Бойкоооо!" - изплющя вратовръзката на Тръмп по дупарата на Борисов, което бе знак, че срещата е приключила.

И Тръмп издаде съответните разпореждания за Венецуела.