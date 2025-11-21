Медия без
Обеща и го направи! Тръмп прекрати Черния петък в рамките на 24 часа

21 Ноем. 2025
Това беше всичко, разотивайте се.
Pixabay
BLACK SABBATH
В малките часове на Black Sabbath (Черната събота) Доналд Тръмп със задоволство отчете успех - само за 24 часа той прекрати Черния петък и гарантира, че цяла година няма да се възобнови действието му. 
Президентът на САЩ беше обещал същото и за Украйна - че ако бъде избран за президент (което се случи), той ще спре войната само за 24 часа и то още преди да е встъпил в длъжност (което не се случи и работата стана като "Киев за три дни"). 
Джей Ди Ванс не беше на себе си от радост и обсипа шефа си с похвали, а не както обикновено - просто да не е на себе си и пак да обсипва шефа с похвали.
На официалната страница на Белия дом Тръмп пусна AI-видео с изкуствено генерирана песничка как той самият размазва Черния петък с кривака си, при което от Петъка остава само черно петно, което се трансформира в надпис върху белоснежната фасада на правителствената сграда: BLACK LIVES DOESN'T MATTER. 
Тръмп обяви в социално-антропологическата си мрежа DEEP TRUTH SOCIAL, че е свършил грейт джоб и тремендос уърк, защото точно е следвал своя гениален екшън-план в 24 точки - на всеки час по една точка. 
"Ако беше дементният Байдън, още щеше да е петък и да чакаме алармата на просташката му простата" - написа още президентът. 
Единственото, което помрачи празника на Тръмп е, че няма възможност да си организира спектакъл с екзекуции на политически противници както са го правили големите политически мъже от ранга на Иван Грозни, Нерон и китайските императори. 

BLACK SABBATH - "Paranoid" (Official Video)
Black Sabbath filmed a music video for "Paranoid" in Belgium 1970 Facebook: http://www.facebook.com/BlackSabbath Instagram: http://www.instagram.com/BlackSabbath Twitter: http://www.twitter.com/BlackSabbath Website: http://BlackSabbath.com Spotify: http://bit.ly/SabSpot YouTube: http://www.youtube.com/BlackSabbath #BlackSabbath #Paranoid #MusicVideo
YouTube

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
