Обеща и го направи! Тръмп прекрати Черния петък в рамките на 24 часа

BLACK SABBATH

В малките часове на Black Sabbath (Черната събота) Доналд Тръмп със задоволство отчете успех - само за 24 часа той прекрати Черния петък и гарантира, че цяла година няма да се възобнови действието му.

Президентът на САЩ беше обещал същото и за Украйна - че ако бъде избран за президент (което се случи), той ще спре войната само за 24 часа и то още преди да е встъпил в длъжност (което не се случи и работата стана като "Киев за три дни").

Джей Ди Ванс не беше на себе си от радост и обсипа шефа си с похвали, а не както обикновено - просто да не е на себе си и пак да обсипва шефа с похвали.

На официалната страница на Белия дом Тръмп пусна AI-видео с изкуствено генерирана песничка как той самият размазва Черния петък с кривака си, при което от Петъка остава само черно петно, което се трансформира в надпис върху белоснежната фасада на правителствената сграда: BLACK LIVES DOESN'T MATTER.

Тръмп обяви в социално-антропологическата си мрежа DEEP TRUTH SOCIAL, че е свършил грейт джоб и тремендос уърк, защото точно е следвал своя гениален екшън-план в 24 точки - на всеки час по една точка.

"Ако беше дементният Байдън, още щеше да е петък и да чакаме алармата на просташката му простата" - написа още президентът.

Единственото, което помрачи празника на Тръмп е, че няма възможност да си организира спектакъл с екзекуции на политически противници както са го правили големите политически мъже от ранга на Иван Грозни, Нерон и китайските императори.

