Дискриминация и лъжеравноправие! ЕС разрешава боя в еднополовите бракове

ЕДНОПОЛОВИНЧАТО РЕШЕНИЕ

Отново лицемерие в Обединена Европа - разрешиха боя в нетрадиционните семейства!

В пореден удар срещу традиционните ценности Европейската комисия издаде дискриминационно тълкувателно решение за домашното насилие, което поставя разнополовите съпружески двойки в неравностойно положение и незадоволени особени потребности. Естествено - всичко това се прави уж от загриженост за равноправието, а всъщност е поредна привилегия за извратените ценности, които европейците неуморно нормализират.

Според подобострастните Урсули боят в еднополовите семейства и любовни двойки излиза от графата "домашно насилие" и може да се практикува свободно, без страх от санкции.Трябва единствено боят да се осъществява под формата на бойно изкуство в съответната контролирана среда и тогава - пей, сърце! Като се ядосаш на половинката си, можеш да я налагаш като боксова круша и даже ще ти ръкопляскат, стига да е от същия пол като тебе и да я замъкнеш в запата по бокс, карате, ММА и т.н.

"Значи извратеняците могат да си бият половинките, ние не можем! Това ли ви е равноправието, бабицата ви фондерлайнена!" - не скри огорчението си епилиран българин с оскубани вежди и традиционен брак.

Той дълго и с отвращение целува пред жена си и комшийката една краставица, за да покаже колко са извратени еврогейците и особено Урсула, която е народила един бюлюк деца, само и само да не разберем каква е всъщност, макар че ние много добре знаеме.

***

ТРАНЗИШЪН

Хиляди законопослушни българи замъкнаха жените си за косите към гаражните клиники за смяна на пола, за да могат да си ги бъхтят юридически коректно.

Макар и по-малко на брой, намериха се и здрави българки, които подкараха мъжлетата си с чехъл по дупарата към същите корифеи на нискобюджетната хирургия.

В гнойносепричната хирургия на "Пирогов" вдигнаха кръвно, получиха аритмия и какво ли още не от лоши предчувствия за усложнения. Половината хирурзи легнаха в кардиологията.

Други българи, които нямат смелост или възможности да си позволят полови транзишъни, възнегодуваха и заблъскаха по масите в кухните си:

"Урсулоооо, затваряй тоя Прозорец на Овертон, течение стана!" - кресна бесен корав биологически българин, който усети, че може би ще настине и ще се мине от тая нахална европейска глупост.

