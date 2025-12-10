Няма да има Майдан в Мадан. Пеевски се кандидатира за президент на Украйна

БЪЛГАРСКИЯТ МЕГДАН

След като Пеевски се разочарова от безхаберието на собствените си контрапротести и след като Зеленски каза ДА за извънредни избори, Феноменът реши да се кандидатира за президент на Украйна.

Пеевски е спокоен за България, защото пълноправното влизане в Съблекалнята на Еврозоната е необратимо, а в страната има достатъчно акумулирана стабилност, която ще издържи и протестите, и контрапротестите. В момента според Пеевски и двата вида протести са се провалили: Нито едните, нито другите знаят за какво са на мегдана. Едните чакат инфлуенсърите на Генерация Z да им кажат за какво протестират, другите и това не правят - мрежата се напълни с клипове на контрапротестьори, които нямат понятие за какво изобщо иде реч - за еврото, за Фики Стораро или за омразата на съседното село.

***

"В тоя смисъл България вече е оправена, хората живеят в любов и охолство, нямат нужда дори да се информират за политиката, която е в надеждни ръце - констатира Пеевски. - Напук на слуховете, че готвя провокации с етническо напрежение, няма да има кървав Майдан в Мадан, хората са длъжни да живеят дълго и щастливо - калкулира Пеевски и се насочва към оправянето на други народи.

И по конкретно - народите, живеещи на територията на многострадална Украйна.

Има някои съвсем дребни формалности за изчистване. Според Конституцията на Украйна президентът трябва да е навършил 35, да е живял последните 10 години в страната и да владее държавния език.

Свидетелството за владеене на украински език вече се печата в Благоевградския университет, а уседналостта ще се уреди или с изпълнение на десетилетката за една седмица, или с промяна на украинската Конституция. И макар Пеевски да има навършени 35, изглежда на не повече 15. Украинците трябва да бъдат убедени и в това, че Пеевски е зрял човек, който носи отговорност за постъпките си.

"За разлика от Кирил Петков, който стана премиер на България с канадско гражданство, аз ще направя всичко законно! - коректен е Хомо Феноменис. - Време е Украйна да има истински млад, красив, богат и некорумпиран президент. Ако аз бях шеф на Украйна, тази война нямаше да започне. А с глупавите санкции на Байдън и Магнитски можеше да избухне и Трета световна. Сега с президента Тръмп работим това да не се случи. НЕ на омразата! Не на Третата световна война! Мир за целия свят и околните села! Ако пък стане като с ЛАФКА и Булгартабак, такъв ѝ бил късметът на Незалежна Україна!"