Торбьорн Торнквист: ако усетя минимално влияние от Путин, развалям сделката!

ШВЕДСКИ, А НЕ СЪВЕТСКИ!

Въпреки че отрицателни факти не се доказват, купувачът на Лукойл Интершашабъл Торнбьорн Торнквист доказа, че няма руско влияние в сделката и не е шведска копейка. Той доказа независимостта от руско влияние като подписа меморандум със себе си за санитарен кордон около Путин и развя българското знаме в македонския град Велес заедно със Светлана Ражнатович, известна и като Цеца Величкович.

На концерта на Цеца милиардерът излезе пиян на сцената прегърнат с певицата и загърнат с българското знаме.

Публиката полудя и почна да хвърля по него предмети, но милиардерът не се уплаши и още по-здраво награби Цеца.

С тези българо-македонски поп-фолк жестове той намекна на Слави Трифонов, че отдавна не е викал МАКЕДОНИЯЯЯЯЯ и не е свалял правителство заради усещане за лоши влияния.

Торнбьорн Торнквист беше толкова пиян, че името си не можеше да каже, но изтъкна, че българите и трезви не могат да му кажат името, но той не го прави на въпрос, а ни уважава.

"Не съм дошъл тук да правя панаири, това е бизнес! - каза Торнбьорн и побара Цеца, след което се закле, че уважава всички на Балканите, затова заедно с всички ще се бори за ограничаването на руското влияние на барутния полуостров. - Ако усетя и минимално влияние от Путин и престъпния му режим, развалям на мига сделката за Лукойл и зарязвам тоя кървав бизнес! Моят бизнес е шведски, а не съветски! Нашият полуостров поздравява вашия полуостров!" - ревна скандинавецът и тръгна да лепи меморандума за санитарен кордон на челото на Цеца, но размисли и го пъхна в деколтето ѝ.

Македонците в публиката съвсем издивяха и без малко да си запалят българските паспорти.