Торбьорн Торнквист: ако усетя минимално влияние от Путин, развалям сделката!

Купувачът на Лукой Интершашабъл развя българското знаме във Велес и подписа санитарен кордон

04 Ноем. 2025
Македонияяяяя?
стопкадър
Македонияяяяя?

ШВЕДСКИ, А НЕ СЪВЕТСКИ! 
Въпреки че отрицателни факти не се доказват, купувачът на Лукойл Интершашабъл Торнбьорн Торнквист доказа, че няма руско влияние в сделката и не е шведска копейка. Той доказа независимостта от руско влияние като подписа меморандум със себе си за санитарен кордон около Путин и развя българското знаме в македонския град Велес заедно със Светлана Ражнатович, известна и като Цеца Величкович. 
На концерта на Цеца милиардерът излезе пиян на сцената прегърнат с певицата и загърнат с българското знаме. 
Публиката полудя и почна да хвърля по него предмети, но милиардерът не се уплаши и още по-здраво награби Цеца. 
С тези българо-македонски поп-фолк жестове той намекна на Слави Трифонов, че отдавна не е викал МАКЕДОНИЯЯЯЯЯ и не е свалял правителство заради усещане за лоши влияния. 
Торнбьорн Торнквист беше толкова пиян, че името си не можеше да каже, но изтъкна, че българите и трезви не могат да му кажат името, но той не го прави на въпрос, а ни уважава.
"Не съм дошъл тук да правя панаири, това е бизнес! - каза Торнбьорн и побара Цеца, след което се закле, че уважава всички на Балканите, затова заедно с всички ще се бори за ограничаването на руското влияние на барутния полуостров. - Ако усетя и минимално влияние от Путин и престъпния му режим, развалям на мига сделката за Лукойл и зарязвам тоя кървав бизнес! Моят бизнес е шведски, а не съветски! Нашият полуостров поздравява вашия полуостров!" - ревна скандинавецът и тръгна да лепи меморандума за санитарен кордон на челото на Цеца, но размисли и го пъхна в деколтето ѝ.
Македонците в публиката съвсем издивяха и без малко да си запалят българските паспорти. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
