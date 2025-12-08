При най-малко съмнение за връзки с Пеевски - Пеевски ще уволни правителството

МАГАЗИН ЗА ХОРА - ЩАНД МИНИСТРИ

Делян Пеевски, който успешно ползва себе си като долнопробен компромат, обяви, че няма да се поколебае да свали правителството, ако открие, че премиерът или министрите му имат зависимости и връзки с Пеевски.

Според Пеевски е недопустимо изпълнителната власт да се подчинява на нелегитимен център на влияние и да прави задкулисни договорки с Пеевски.

Ето пеевските съображения, изглаголени от самия Пеевски:

"През 2020 г. министър-председателят Бойко Борисов беше по-решителен - прави исторически преглед на зависимостите Пеевски. - Тогава Борисов правилно разкара трима министри заради съмнения в обществото, че дадените министри имат връзки с Пеевски. Тези министри бяха финансовият Горанов, квадратният милиционер Маринов и оня с фурмите, дето се водеше министър на икономиката. Което си е вярно, вярно е. Обществото правилно ги подозираше, че имат връзки с Делян Пеевски и министър-председателят правилно ги измете от министерските кресла. Сегашният формален премиер Росен Желязков обаче е мека Мария, не смее да разрови докрай зависимостите на министрите си. Дори Бойко Борисов му каза, че стават недопустими работи и министерствата са взети на концесия. А Желязков мяука и мрънка, страх го е да им тегли по един тест за лоялност. Затова аз ще се заема с тая работа и да не ми е името Делян Пеевски, ако пожаля някой дори при най-малко съмнение за връзки с Пеевски! Сегашното правителство не е мое, макар че не му личи. Чувам, че има известни съмнения в обществото, само аз още не съм се усъмнил и нямам обосновани подозрения. Но проверка ще направя и министри ще хвърчат, ако са имали неблагоразумието да се забъркат с Пеевски дори периферно по тангентата на талията ми!" - изкряска Пеевски и всички се взряха в чайката на челото му.

"Обаче има една особеност - прави важна уговорка Пеевски. - Цялото правителство ще изволня, само Дани Митов няма да го разпусна, няма за него уволнение, няма скоро да дойде шифрограмата. Него ще го оставя и за служебен министър, и после пак ще го назнача в кое да е правителство. Да се научи, че човек за мъки е роден. Много се гърчи горкият, много е забавен и спечен, ще му сложа в кабинета един клизматик. Митов изкара толкова време в безтегловност, бидейки МВР министър, че после мога да го пратя на космическа мисия, когато пак станем космическа държава" - гледа визионерски в дълбокия космос Пеевски.