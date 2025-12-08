Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

При най-малко съмнение за връзки с Пеевски - Пеевски ще уволни правителството

08 Дек. 2025
Какво ти каза Кирил Петков, я разкажи, разкажи... "Г-н Пеевски, много ви се радваме какви кметове имате вие, ние нямаме такива..."
Какво ти каза Кирил Петков, я разкажи, разкажи... "Г-н Пеевски, много ви се радваме какви кметове имате вие, ние нямаме такива..."

МАГАЗИН ЗА ХОРА - ЩАНД МИНИСТРИ
Делян Пеевски, който успешно ползва себе си като долнопробен компромат, обяви, че няма да се поколебае да свали правителството, ако открие, че премиерът или министрите му имат зависимости и връзки с Пеевски. 
Според Пеевски е недопустимо изпълнителната власт да се подчинява на нелегитимен център на влияние и да прави задкулисни договорки с Пеевски.
Ето пеевските съображения, изглаголени от самия Пеевски:
"През 2020 г. министър-председателят Бойко Борисов беше по-решителен - прави исторически преглед на зависимостите Пеевски. - Тогава Борисов правилно разкара трима министри заради съмнения в обществото, че дадените министри имат връзки с Пеевски. Тези министри бяха финансовият Горанов, квадратният милиционер Маринов и оня с фурмите, дето се водеше министър на икономиката. Което си е вярно, вярно е. Обществото правилно ги подозираше, че имат връзки с Делян Пеевски и министър-председателят правилно ги измете от министерските кресла. Сегашният формален премиер Росен Желязков обаче е мека Мария, не смее да разрови докрай зависимостите на министрите си. Дори Бойко Борисов му каза, че стават недопустими работи и министерствата са взети на концесия. А Желязков мяука и мрънка, страх го е да им тегли по един тест за лоялност. Затова аз ще се заема с тая работа и да не ми е името Делян Пеевски, ако пожаля някой дори при най-малко съмнение за връзки с Пеевски! Сегашното правителство не е мое, макар че не му личи. Чувам, че има известни съмнения в обществото, само аз още не съм се усъмнил и нямам обосновани подозрения. Но проверка ще направя и министри ще хвърчат, ако са имали неблагоразумието да се забъркат с Пеевски дори периферно по тангентата на талията ми!" - изкряска Пеевски и всички се взряха в чайката на челото му. 
"Обаче има една особеност - прави важна уговорка Пеевски. - Цялото правителство ще изволня, само Дани Митов няма да го разпусна, няма за него уволнение, няма скоро да дойде шифрограмата. Него ще го оставя и за служебен министър, и после пак ще го назнача в кое да е правителство. Да се научи, че човек за мъки е роден. Много се гърчи горкият, много е забавен и спечен, ще му сложа в кабинета един клизматик. Митов изкара толкова време в безтегловност, бидейки МВР министър, че после мога да го пратя на космическа мисия, когато пак станем космическа държава" - гледа визионерски в дълбокия космос Пеевски. 

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Борисов в Pornhub учи младите на заварки. Тръбни
04 Дек. 2025

Митов към личния състав: Не правете забележки на младежите, много лошо бият!

02 Дек. 2025

Магазини за хората излизат на мегдана - в услуга на бунтари и стражари
28 Ноем. 2025

Рая Назарян разгони протеста с реч на английски
26 Ноем. 2025

Дискриминация и лъжеравноправие! ЕС разрешава боя в еднополовите бракове
25 Ноем. 2025

Обеща и го направи! Тръмп прекрати Черния петък в рамките на 24 часа
21 Ноем. 2025

Радев поръча Киприянова молитва и леене на куршум за Традиционен Черен петък
19 Ноем. 2025

Зелена сделка! И Лукойл става Зелена зона - 100% био, еко и свободно отглеждане на лук
14 Ноем. 2025

Бюджетът е лош, търсят го да го бият, Борисов му стана ятак
13 Ноем. 2025

НСО сгази лекар, отмъсти за кученцето
12 Ноем. 2025

Мирен процес! Тръмп заравя няколко томахавки във Венецуела
07 Ноем. 2025

Комисията разкри: Пеевски спонсорирал Сорос и му въздействал
06 Ноем. 2025

Торбьорн Торнквист: ако усетя минимално влияние от Путин, развалям сделката!

04 Ноем. 2025

Прехвърлят на Пиринския отшелник Лукойл и фирмите на Спецов
03 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ