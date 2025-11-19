Радев поръча Киприянова молитва и леене на куршум за Традиционен Черен петък

Президентът Радев отново превключи на референдум против еврото, но този път впрегна в борбата за българския лев и Българската православна църква като пазител на традициите, които са ни съхранили през вековете.

Президентът поръча на патриарх Даниил Хармс Абсурдистански да прочете Киприянова молитва за съхранение на Традиционния Черен петък, защото българите от векове почитат промоциите и намаленията в изконни български левове. А космополитната валута евро е Вавилонска блудница, с която не е богоугодно да се срещаш в петък по тъмно.

Ако се осъществи сатанинският план за въвеждането ни в съблазънта на Еврозоната на здрача, това значи, че България преживява последния си истински Традиционен Черен петък, на който се пазарува с традиционни български левове.

Не бива да го допускаме!

Освен Киприянова молитва за вразумление на Черния петък, президентът поръча и леене на куршум от най-добрия ходжа в Якоруда, но само той и никой друг, защото другите са шарлатани. Куршум трябва да се излее против страх - да не се плаши българският лъв и да прескочи трапа с левски скок.

Към всичко това президентът иска да докаже на всички душмани, че от правителствения авиоотряд има дълбока духовна нужда и не бива да се посяга на тази светиня: по заповед на президента правителственият Фалкон ще поръси от небето сол и захар против уроки.

***

В частна духовна беседа Патриарх Даниил се опитал да възрази на президента с интелектуални и богословски аргументи, че това не е православно - баене, наричане, магии, леене на куршум, ръсене на сол и захар...

Президентът на свой ред възразил, че от интелектуални съображения сме се докарали до това дередже. А щом народът вярва в Баба Ванга и отрязания нос на св. Трифон, значи с такава духовна храна трябва да го храним и въобще гласът народен е глас Божий, народът е мъдър, а хората са прости по Божие промишление!

Ето какви още аргументи изтъкнал президентът пред патриарха:

"Вярата, Данииле, ни е съхранила през византийското, турското и фашисткото робство! Вярата ще ни съхрани и през евроатлантическото присъствие. Сега сме в преход от присъствие към владичество и робство, така че трябва да ускорим и националното Възраждане с Освобождението. Да изпълним историческата петвековна петилетка в ускорени срокове!" - вдигнал юмрук Радев и преминал към най-съкровената изповед.

"Ти знаеш, Данииле, че вече минах през няколко фази на включване и изключване по темата референдум против еврото. Сега обаче съм мотивиран да оплескам съвсем нещата, да видят хората, че съм леко така, самолетна перка. Затова го ударих вече на чиста лудост: баене, леене на куршум. Лошото е, че всяка следваща простотия само ми вдига рейтинга. Вместо да губя подкрепа, получавам криндж-хайп, да ме извиняваш за термина. Вместо да изпадна от политиката, хората все повече надежди и глупост инвестират в мене!"

Даниил само уплашено се прекръстил и казал: "Гръм словесен!"

Радев продължил своята изповед:

"Два мандата бях президент по случайност и недоразумение. А Колелото на историята се върти, веригата от случайности може да ме направи и премиер, това вече няма да го понеса. Искам да си ходя бос по потник и да се радвам на простите неща. Не ме питай кои са простите неща, не искам да обиждам никого" - плюл си в пазвата Радев и се помолил искрено тоя път наистина да си издейства спокоен живот на млад пенсионер далеч от светлината на прожекторите.

