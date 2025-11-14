Зелена сделка! И Лукойл става Зелена зона - 100% био, еко и свободно отглеждане на лук

РАФИНИРАНА РАБОТА

Особеният, странен и причудлив управител на Лукойл Румен Спецов заедно със специалиста по зелени и влажни зони Васил Терзиев разработиха иноватовна програма за излизането на Лукойл от Зоната на комфорта и замърсяването на околната среда. Пътната карта с екшън-план за действие носи вдъхновяващото заглавие Exit Strategy, като крайната цел е рафинерията наистина да се рафинира и да спре да замърсява околната среда.

При особеното управление на Лукойл рафинерията ще спре да работи с петрол, което ще намали до нула негативното въздействие върху околната среда. Оценката на РИОСВ за въздействито върху околната среда (ОВОС) изцяло препотвърждава положенията в Пътната карта на Спецов за Лукойл.

Спецов е изчислил, че цялата операция ще излезе страшно евтина, защото няма да се харчат средства за преработка на петрола и остават само някои дребни разходи по разрушаването, консервирането и рекултивацията на съоръжението.

За няколко милиарда всичко ще се доведе до успешен завършек, без да броим евентуалните разправии с руските собственици, те са в отделно перо лук.

След като рафинерията спре да работи с петрол и да замърсява околната среда, втора стъпка е разширяването на прочутата био-зеленчукова градина и оранжерия на пристанище Росенец, където доскоро градинар беше Ахмед Доган, който се изживяваше като оттеглилия се император Диоклециан, докато не бе приклецан от порасналия си политически доведеник с голямо Д.

Спецов е на мнение, че биоземеделието и главно производството на лук е бъдещето на особения Лукойл.

Ако пък се стигне до арбитражи, неустойки и тем подобни неприятности, припомняме на нашите читатели долиската ни от 3 ноември, в която единствено ние предвидихме участието на Румен Спецов в разцъкването на Лукойл.

Както знаем, Спецов е спец и по активите с тежести - прехвърля ги, както подфърга тежести във фитнеса.

Прехвърлят на Пиринския отшелник Лукойл и фирмите на Спецов ПОЛУЛЕГАЛЕН Стана ясен смисълът от внезапното появяване и повторно изчезване на отшелника в Пирин, който преди години се изпарил, обявили го за мъртъв, а сега го намериха за малко. https://www. segabg.