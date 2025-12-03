Митов към личния състав: Не правете забележки на младежите, много лошо бият!

МЕМЕНТО РУСЕ!

Министърът на нелепите работи Даниел Митов се похвали пред медиите с опазване на гражданския мир на цената на няколко подпалени контейнера и партийни клубове.

За да постигне тези успехи, Митов специално инструктирал личния състав да не се поддава на провокации и най-вече да не прави забележки на младежи, за да не стане като с шефа на полицията в Русе.

Преди да излязат на терен, Митов подробно припомнил на служителите си трагичния инцидент в Русе, при който тежко пострада началникът на ОДМВР-то, само защото направил забележка на младежи за неразумно шофиране по време, когато трябва да са си в леглата.

"Не ги дразнете, щото я бъбрек ще ви скъсат, я менискус, пази боже!" - сугестирал юнаците си Митов.

"Туй днешната младеж - да та й страх да не умреш!" - използвал народняшко-фолклорна форма Митов, за да го разберат правилно подчинените му и да помислят за семействата си, в които също има такива локали и какви ли не буйни представители на Поколението Z.

"Вкъщи правите ли забележки на децата? Въпросът е риторичен и друг няма да ви задам, защото и вкъщи може да ядете бой!" - показал им, че всичко знае дискретният Митов.

И полицаите го послушаха, въпреки, че Митов е външен за системата и като цяло безтегловен.

Затова полицаите оставиха групичките от младежи вандали да безчинстват, палят и рушат - а не защото всичко беше постановка в стил "подпалването на Партийния дом".

Министърът обясни на медиите, че вече минаха ония времена, когато на протести полицаите биеха младежи зад колоните на Министерския съвет.

"Вече сме в Европа, след по-малко от месец влизаме в Еврозоната и човешкият живот поскъпва. Сега изключително рядко се случва някой да умре по време на арест и то НЕ на протест" - информира министърът представителите на средствата за масова информация и на челото му пак се изписа колко много иска да се уволни от тая проклета служба и как Шиши пак не разрешава.