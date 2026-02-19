По братски! 25 партии печелят по 4 % и всички управляват в съгласие

ПЛАН ЗА НАЦИОНАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ И ПРАВЕНЕ НА СИЛА

Политическата класа измисли начин да преодолее поляризацията на обществото и безкрайната спирала от кратковременни кабинети, паянтови сглобки, Домова книга като халваджийски тефтер.

На тайни преговори в Женева 25 български партии се разбраха да парцелират парламента, така че изборите да изравнят всички тях точно на ръба на изборната бариера - 25 Х 4 = 100 процента заедност!

Оттам нататък разпределението на квотите по министерства, агенции, бордове и синекури също ще се разпределя на принципа свобода, равенство, братство. Съответно - ще се радват на труда си хората и ще се обичат като братя, както е казал поетът.

Разпределението на порциите и постовете ще е доста сложна и пипкава задача, но изкуственият интелект все ще го нагоди. Важното е да се преглътне егото и да се даде по нещо на всички, но от сърце - и да се работи за хората!

Ето примерен модел за разрешаване на сложните квотни разпределения. Когато всички имат абсолютно равен резултат, 240 депутатски места трябва да се разделят на 25 и така на всяка партия се падат по 240/25 = 9,6 депутата. Този остатък от 25 Х 0,6 депутата са 15 души, които трябва да се излъчат от 25 формации. Всяка от 25-те партии ще има по един депутат, чийто глас в парламента ще се брои за 0,6, вместо за цял глас - и така тези 25 човека ще имат тежестта на 15.

Фактически всички партии ще имат по 10 човека в НС, което прави 250 депутата. Но де юре всеки десети ще има относителна тежест на вота 0,6 гласа - нужна е само малко повече грация, добро сърце и гълтане на его.

Но преговарящите съобразили, че и така не е съвсем по братски, защото 1 от 10 депутати излиза някак по-непълноценен.

Което пак може да се реши чрез цялостна уравниловка и фактическите 250 депутата да гласуват като 240, като всеки от тях има относителна тежест на вота 240/250 = 0,96 гласа. Така всеки от 250-те ще трябва да преглътне само 4 % от егото си, което е равно на една вътрешна изборна бариера, под която всеки може да изрита по-калпавата част на същността си.

Разбира се, заплатите, парите в плик и другите екстри няма да са по коефициент 0,96 - защото не бива да сме евтини на брашното и няма да обеднее България, като осигури още 10 депутати с достойни възнаграждения, въпреки че 250 физически лица ще гласуват като 240 метафизически.

За всичко това партиите се разбраха и подписаха меморандум за санитарен кордон от 4 %.

Остава само да се уреди кой да нарисува резултатите.

***

След края на преговорите, в една от женевските тоалетни нелегална камера записала как известен депутат си гълта егото - и добре че камерата работела, защото егото на депутата заседнало като цяло варено яйце в началото на хранопровода му. Клетникът започнал да се задушава.

Но в същата минута дотичала жена, полуоблечена в тоалет на медсестра, бръкнала в кривото гърло на егоиста и го спасила от неминуема гибел.

Той си отбелязал вече да гълта егото на парченца, а не като някакъв меч.