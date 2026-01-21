Костадин К. изтеглен в Грозни, влиза в еничарския корпус АХМАТ

АХМАТ СИЛААА!

Извънредната и пълномощна надзирателка на РФ у нас Елеонора Митрофания фана за вратлето и временно изтегля от политическия терен Костя Костадинов, за да го командирова в столицата на Чечня - Грозни. Там той ще се обучава в елитен еничарски корпус заедно с други християни, истински българи, които знаят, че Слънцето изгрява от изток. За новото си амплоа Костадинов приема и нова бойна фамилия - Костоломов. С това заглавие Костя ще всява ужас във враговете и сътресение на костния мозък - един ден, когато се върне по друг начин у нас и въздухът затрепери от неговото ГОЙДААА.

Това решение бе взето, не защото с излизането на Радев маймуните на тоя клон стават много - те никога не са достатъчно.

Причината е, че Митрофанова последния месец се наслушала на думата "еничари-еничари-еничари", която е задъвкал Костя като някакъв османски пилаф.

"Янычар, янычар, янычар, янычар, просто голова болит вече. Янычари кричат: держите янычари!" - до гуша ѝ дойде на Митрофания.

Това, което премълчава надзирателката, е че малко завижда на Костя за тънките нозе и красотата. Тя смята, че Костя и Цомчо трябва да прекарат известно време на служба в град Грозни - малко да погрознеят като истински мъже. Като се върнат в България, момите още повече ще лудеят по традиционните им ценности, ала Костя и Цомчо ще знаят, че по-върховна ценност от бойната дружба няма!

"Янычар не грязное слово. Янычар, това звучит гордо" - обяснява имперските тънкости Митрофания.

***

В Чечня сега положението е малко напрегнато заради здравословното състояние на Рамзан Ахматович и любимият му наследник Адам Рамзанович.

Но за един еничарски корпус винаги ще се намерят инструктори с големи бради, които ще поемат шефство над българските другари гяури с много любов и малко търпение. Ако пък са поизнервени, това придава острота на обучението и пак е от полза.

Българският еничарски корпус естествено ще се казва АХМАТ и първото, на което ще научат еничарите, е да крещят гороломно: АХМАТ СИЛААААА!